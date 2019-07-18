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Скарлетт Йоханссон снова возмутила ревнителей толерантности

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    18.07.2019, 11:55
Текст:   Козьма Лоханкин

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вновь стала объектом критики со стороны ревнителей политкорректности.

После прошлогоднего скандала вокруг фильма Rub & Tug, где Скарлетт должна была сыграть трансгендера, что вызвало возмущение со стороны ЛГБТ-сообщества (по мнению его представителей исполнять такую роль может только трансгендер), актриса имела неосторожность высказаться по поводу ограничений, которые "толерантные" тренды ставят в ходе творческого процесса.

"Я актриса и должна иметь возможность сыграть любого человека. Или дерево. Или животное. Потому что это моя работа и такова её специфика", - сказала Йоханссон, добавив, что чувствует дискомфорт из-за ситуации в обществе, мешающей искусству. А оно, по мнению Йоханссон, должно быть свободно от запретов.

Напомним, после негативной реакции трансгендеров Скарлетт была вынуждена отказаться от роли в Rub & Tug. Ранее похожий неприятный фон сопровождала экранизацию манги "Призрак в доспехах" с Йоханссон в главной роли - тогда бдительных общественников возмутило, что вместо неё не взяли японку.

Фото: Виталий Безруких/РГ
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Слова голливудской звезды, разумеется, моментально спровоцировали новую волну ярости прогрессивной общественности, так что ей пришлось оправдываться и разъяснять смысл сказанного. Попутно заверяя, что ничего плохого в виду не имела и ни в коем случае неуважения каким-либо меньшинствам выразить не собиралась.

Йоханссон заявила, что слова её были "вырваны из контекста" и искажены в подаче СМИ в "погоне за кликбейтом", а диверсификацию в кино она всячески приветсвует. Слова актрисы приводит THR.

"По моему убеждению, в идеальном мире каждый актёр должен иметь возможность играть кого угодно. И искусство во всех его формах должно быть свободно от политкорректности. Вот что я хотела сказать, хотя это и было понято иначе", - разъяснила Скарлетт, предусмотрительно поспешив подчеркнуть: она понимает, что сейчас у таких артистов, как она сама, - белых не-трансгендеров - есть преимущество при поиске работы.

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