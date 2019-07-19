МИД РФ: Тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта

Карасин отметил, что в Государственной думе РФ, на фоне вспыхнувших в июне-июле в Тбилиси протестов, действительно обсуждался вопрос о введении ограничений на поставку грузинской винной продукции и минеральной воды.

"Однако президент РФ призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, уважением к грузинскому народу. Таким образом, на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта", - сказал Карасин.

Замглавы МИД также пояснил, что вступивший в силу указ президента России о запрете авиаперевозок в Грузию с 8 июля носит временный характер. "Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан", - заявил он.

Карасин подчеркнул, что Москва по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений.