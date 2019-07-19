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19.07.2019 11:41
Рубрика: В мире

МИД РФ: Тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта

Текст: Алексей Чуриков
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью РИА Новости сообщил, что на данный момент для Москвы тема введения санкций в отношении Грузии, в том числе на винную продукцию, закрыта. Россия, по словам замминистра, старается максимально осторожно подходить к вопросу введения каких-либо ограничительных мер в отношении других стран.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Карасин отметил, что в Государственной думе РФ, на фоне вспыхнувших в июне-июле в Тбилиси протестов, действительно обсуждался вопрос о введении ограничений на поставку грузинской винной продукции и минеральной воды.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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"Однако президент РФ призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами, и, как было им особо отмечено, уважением к грузинскому народу. Таким образом, на сегодня тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта", - сказал Карасин.

Замглавы МИД также пояснил, что вступивший в силу указ президента России о запрете авиаперевозок в Грузию с 8 июля носит временный характер. "Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан", - заявил он.

Карасин подчеркнул, что Москва по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений.

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