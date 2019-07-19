Россия и Бельгия сыграют матч отбора к Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Российская футбольная сборная продолжит практику проведения домашних отборочных матчей Евро-2020 в разных городах страны.

Поединок с командой Бельгии, намеченный на 16 ноября, пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил в пятницу, 19 июля, официальный сайт Российского футбольного союза. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, ранее наши футболисты выиграли 9:0 у Сан-Марино в Саранске и 1:0 у Кипра в Нижнем Новгороде. На выезде россияне уступили бельгийцам 1:3 и победили Казахстан 4:0. После четырех сыгранных матчей команда Станислава Черчесова занимает второе место в отборочной группе.

Ранее стало известно, что казахстанцев россияне примут 9 сентября в Калининграде, а шотландцев 10 октября - в столичных "Лужниках".