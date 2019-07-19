В Госдуме продление ареста Вышинского назвали шагом к политике Порошенко

В Госдуме прокомментировали продление судом в Киеве ареста главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Напомним, что журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. В мае его арестовали на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского, например, на осужденного в РФ за терроризм в Крыму Олега Сенцова.

Продление ареста знаменует возврат страны к политике времен президентства Петра Порошенко, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также назвал данное решение "издевательством над здравым смыслом".

- Киев оказался явно не готов к "первому шагу" по нормализации отношений с Москвой, - констатировал депутат. - Увы, вердикт по Вышинскому стал шагом назад - к политике Порошенко.

Кроме того, он увидел в решении "вульгарный шантаж", если учитывать "абсурдное предложение обмена на Сенцова".