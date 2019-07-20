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Создатель старого "Оно" подал в суд на создателей нового "Оно"

Новости
    20.07.2019, 15:15
Текст:   Олег Усков

Нельзя просто так взять и не устроить истерику: Ларри Санитски, продюсер первой телеэкранизации романа Стивена Кинга "Оно" 1990 года, подал в суд на Warner Bros., которая занимается новой - и преуспевающей! - адаптацией истории "короля ужасов".

Как пишет Variety, Санитски руководил в восьмидесятые компанией Telepictures, купившей у Кинга права на экранизацию "Оно" для канала ABC - в формате мини-сериала. Но после ушел из Telepictures - по деловым причинам. И сериал доделывали уже без него. Теперь продюсер гневается и уличает Warner в нарушениях условий контракта.

Уточнено: в восьмидесятые, когда Telepictures влилась в компанию Lorimar, Санитски и его тогдашний партнер Фрэнк Кенигсберг (ныне покойный) подписали с Lorimar контракт, согласно которому получали "неэксклюзивное" права на участие в дальнейшем развитии серии, включая сопродюсирование ремейков, сиквелов и любых спин-оффов "Оно".

Что Warner Bros. быстро презрели, начиная с 1995 года игнорируя партнеров и ни разу с ними не проконсультировавшись по вопросу ремейка. За что 67-летний Санитски теперь требует компенсацию - десять процентов от сумм, которые новое "Оно" уже заработало и заработает далее.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом продюсер дополнительно нагнетает, уличая студию и в более глубоком обмане - в сознательном занижении сумм прибыли от фильма.

На Warner Bros. от комментариев отказались

Следим за ситуацией. А пока посмотрите только что вышедший трейлер второй части ремейка.

Наш обзор "Оно" 1990 года - здесь. Рецензия на "Оно" 2017-го - здесь.

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