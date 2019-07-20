США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты разрабатывают международную операцию под названием "Страж", которая призвана обезопасить морские пути на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении Центрального командования США.

Отмечается, что главная цель данной операции - "содействие стабильности на море, обеспечение безопасного судоходства и снижение напряженности в международных водах по Аравийскому и Оманскому заливам, проливам Ормузский и Баб-эль-Мандеб", - цитирует РИА Новости.

В данной работе представители США сотрудничают с союзниками и партнерами в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, обсуждая детали и возможности, необходимые для "Стража".

Ранее, напомним, корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами". На борту судна находятся 23 члена экипажа, в их числе и трое граждан России. В настоящий момент судовладелец - Stena Bulk & Northern Marine Management - потерял связь с экипажем, который шел к берегам Ирана.

Позже появилась информация о задержании в районе Ормузского пролива второго танкера Mesdar (британской судоходной компании Norbulk Shipping), следовавшего под флагом Либерии. Однако позже судно отпустили, и оно продолжило движение по намеченному курсу.