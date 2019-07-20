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20.07.2019 10:50
Рубрика: ДТП

В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах

Выезд на встречную полосу движения остается самой частой причиной гибели людей на российских автодорогах. В целом аварийность и число погибших в результате ДТП сокращается, сообщили в МВД.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По итогам 6 месяцев текущего года количество дорожных аварий в России снизилось на 1,3% (70 151), число погибших - на 5,4% (6 763), раненых - на 0,5% (90 103). В ведомстве также отметили снижение количества ДТП, связанных с управлением водителями транспортных средств в состоянии опьянения на 17% (5652), число погибших в таких ДТП - на 31,1% (1319), раненых - на 14,5% (7916).

Фото: iStock
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При этом почти на 5% (4000) возросло количество ДТП с участием детей-пассажиров, а также на 5,2% - число раненых детей (4655). Число погибших детей сократилось на 8,4% (141).

Решение проблемы с выездом на полосу встречного движения Госавтоинспекция видит в разделении потоков транспорта. "Эти положения нашли свое отражение в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения", который является его структурным компонентом", - отметили в МВД.

Ранее Госавтоинспекция проанализировала количество аварий с двухколесным транспортом. Результаты оказались нерадужными.

Напомним, Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2020 года разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года, направленную на снижение смертности в ДТП.

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