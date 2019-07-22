Технологическая перемычка позволяет смешивать нефть разной сернистости

В конце прошлого года в компании "Транснефть-Сибирь" был введен в эксплуатацию трубопровод подкачки "Нижневартовск - Александровская". Технологическая перемычка подключается к 34-му километру магистрального нефтепровода "Самотлор - Александровская" и позволяет перенаправить часть сернистой нефти в объеме до 18 миллионов тонн в год с линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нижневартовская" на нефтеперекачивающую станцию "Александровская".

Реализация проекта дала возможность маневра для регулирования качества поставляемого сырья как в западном, так и в восточном направлениях.

За реализацию Федерального проекта по перенаправлению потоков сернистой нефти в восточном направлении отвечало Нижневартовское управление магистральных нефтепроводов (УМН) компании "Транснефть-Сибирь". Работы начались осенью 2017-го. Большая часть нефтепровода - 16 из 29 километров - пролегает через заболоченные участки Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Александровского района Томской области, поэтому его строительство велось зимой. Работы по возведению новых и реконструкции действующих объектов были проведены и на двух головных станциях Нижневартовского управления: ЛПДС "Самотлор" и ЛПДС "Нижневартовкая".

"Самотлор": где формируется малосернистая смесь

ЛПДС "Самотлор" была введена в 1976 году для обеспечения экспортных поставок нефти на запад. В новом тысячелетии задачи скорректировались, и теперь основной поток транспортируется на восток, в трубопроводную систему Восточная Сибирь - Тихий океан (ТС ВСТО).

В резервуарный парк ЛПДС "Самотлор", состоящий из четырнадцати резервуаров объемом 20 тысяч кубометров каждый, поступает нефть от 16 производителей и нефть от Ноябрьского УМН по нефтепроводу Пурпе-Самотлор. Принимается товарная нефть разного качества. Нефть Бахиловской и Хохряковской групп месторождений - малосернистая с содержанием серы 0,34 процента, особолегкая, с отсутствием сероводорода и метил-, этилмеркаптанов. Нефть Самотлорской группы месторождений - сернистая, с содержанием серы 1,05 процента, легкая, с содержанием воды до 0,5 проыента и отсутствием сероводорода и метил-, этилмеркаптанов. Нефть Ванкорского месторождения, которая поступает от Ноябрьского УМН, особенная: имеет высокую плотность при очень низком - 0,18 процента - содержании серы.

ЛПДС "Самотлор" перекачивает нефть двумя подпорными и одной магистральной насосной как в западном, так и в восточном направлениях: по МН Самотлор - Нижневартовск и Самотлор - Александровская. По этим магистралям идет смесь нефти разных месторождений. Формирование итогового потока происходит в резервуарах и на узле смешения в едином гидравлическом режиме работы подводящих нефтепроводов. При этом формируется малосернистая (до 0,45 процента) нефть, которая транспортируется далее в восточном (ТС ВСТО) и западном направлениях по нефтепроводам Самотлор - Нижневартовск и Нижневартовск - Курган - Куйбышев".

Самотлорское нефтяное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире.

В рамках проекта строительства перемычки Нижневартовск - Александровская ЛПДС "Самотлор" прошла техническое перевооружение. В магистральной насосной заменили два насосных агрегата, отвечающие за перекачку по новому нефтепроводу, и установили частотно-регулируемые преобразователи (ЧРП) российского производства. Пока таким оборудованием оснащены только эти станции Нижневартовского УМН. По словам начальника управления Дмитрия Дементьева, оно уже зарекомендовало себя лучше, чем применяемые ранее импортные аналоги: ЧРП компактные, удобные в производстве, работают без отказов.

"Нижневартовская": где смешивают тяжелую нефть

Крупнейшее в России Самотлорское нефтяное месторождение расположено в Нижневартовском районе ХМАО-Югры. ЛПДС "Нижневартовская" находится в 12 километрах от города Нижневартовска. Именно на нее и пришлась большая часть работ. Прежде чем приступить к новому проекту, необходимо было демонтировать старое оборудование - подпорную станцию - и спланировать строительную площадку. В зоне ответственности станции - 29 километров проложенного трубопровода и камера пуска-приема средств очистки и диагностики. На территории станции возведена новая блочно-модульная магистральная насосная с семью агрегатами и установлены семь ЧРП к ним. Смонтированы фильтры-грязеуловители, узел с предохранительными устройствами для аварийного сброса нефти, построены противопожарный водоем, резервуар объемом 3 тысячи кубометров для хранения противопожарного запаса воды и новая котельная.

На "Нижневартовской" - крупнейший резервуарный парк управления: 17 емкостей объемом 20 тысяч кубометров, подпорная и две магистральные насосные, откуда потоки идут по нефтепроводам "Усть-Балык - Нижневартовск" и "Нижневартовск - Александровская". Сюда через систему измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) компании "Самотлорнефтегаз" поступает сернистая нефть Самотлорского месторождения. Именно она перекачивается по трубопроводу подкачки для дальнейшего смешения с малосернистой нефтью, транспортируемой с ЛПДС "Самотлор" в направление НПС "Александровская". Таким образом, полученная смесь с запланированным содержанием серы поступает на пункт приема-сдачи (ПСП) "Александровский" компании "Транснефть - Центральная Сибирь".

Сера, вода и хлористые соли под контролем

Прошел реконструкцию и диспетчерский пункт станции "Нижневартовская". Здесь дежурный оператор контролирует все параметры перекачиваемой нефти, в том числе содержания серы. Резервуарный парк станции разделен на две части, одна отведена для приема малосернистой нефти, другая - сернистой.

- Наш участок - с нулевого по 29-й километр. Мы контролируем показатели содержания серы, если необходимо, делаем переключения, увеличиваем подкачку, - поясняет оператор Владимир Кабанов, показывая на монитор, отвечающий за качество нефти. - Если показатели превышают норму, то регулируем с помощью подключения резервуарного парка с малосернистой нефтью.

В резервуарный парк ЛПДС "Самотлор" сдают нефть 22 производителя. Также сюда поступает нефть Заполярья.

Ежесменно для путевого контроля качества нефти на станции выполняют анализы по трем показателям: влагосодержание, содержание хлористых солей и серы. Химико-аналитическая лаборатория находится в том же здании, что и диспетчерский пункт. Первоначально на этапе опытной эксплуатации она работала круглосуточно, сейчас налажен график в дневную смену. Отбирают пробу в блоке контроля качества нефти. В 10.00 проводят испытания ночной пробы, в 14.00 - дневной.

Лаборатория прошла капитальный ремонт и получила новое оборудование, в том числе резервный серомер для бесперебойного определения массовой доли серы. Проба с нефтью помещается в сосуд, и устанавливается в прибор с заданными параметрами. "Испытуемая" проба оказывается в пучке рентгеновских лучей на 100 секунд. Затем процедура для исключения неточности повторяется, и за результат берется среднее значение. На все три вида анализа - массовая доля содержания серы, воды и хлористых солей - уходит около двух часов.

Конечный пункт маршрута - ЛПДС "Александровская" на территории Томской области. Химико-аналитическая лаборатория ПСП "Александровское" принадлежит Районному нефтепроводному управлению "Стрежевой" компании "Транснефть - Центральная Сибирь", но здесь работают представители компании "Транснефть - Сибирь": мастер ПСП и инженер по учету нефти. Они ведут контроль качества сдаваемой смежному предприятию нефти. Лаборатория здесь работает круглосуточно. Пробы накапливаются в автоматическом пробоотборнике в течение 12-часовой смены и доставляются в лабораторию, где выполняются испытания по показателям серы, массовой доли механических примесей, концентрации хлористых солей и воды. Таким образом, ежесуточно проводятся комплексные испытания двух проб нефти по всем показателям ГОСТ Р 51858-2002.

С декабря 2018 года по нефтепроводу "Нижневартовск - Александровская" перекачано 7 миллионов тонн, проектная пропускная способность трубопровода составляет 18 миллионов тонн нефти в год. В перспективе, это дает "Транснефти" возможность перераспределять объемы транспортировки сернистой нефти в восточном направлении без снижения объемов транспортировки малосернистой нефти на запад при стратегическом планировании экспортных грузопотоков.

Справка

Сырье, поступающее в резервуарный парк ЛПДС "Самотлор", разного качества. Нефть Бахиловской и Хохряковской групп месторождений - малосернистая с содержанием серы до 0,4 процента и низкой плотностью. Нефть Самотлорской группы месторождений - сернистая с содержанием серы до 1,05 процента и низкой плотностью. Нефть Ванкорского месторождения - малосернистая (до 0,2 процента) и отличается высоким значением плотности

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Классификация нефти по содержанию серы:

- малосернистая нефть - до 0,60 процента включительно;

- сернистая нефть - от 0,61 до 1,5 процента включительно;

- высокосернистая нефть - свыше 1,5 процента.