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23.07.2019 18:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС знало о лагере в "Холдоми" и проводило там противопожарную тренировку

Текст: Тимофей Борисов

В МЧС России были не только хорошо информированы о наличии и работе в Хабаровском крае палаточного лагеря "Холдоми", но даже проводили там инструктаж с вожатыми и противопожарную тренировку. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: РИА Новости
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"Тренировка проводилась в предыдущую смену 11 июля, в том числе по эвакуации в случае пожара, именно в палаточном лагере на территории базы отдыха "Холдоми". Инструктаж проводился с вожатыми", - сказал собеседник агентства.

На вопрос, почему тогда инспекторы не запретили деятельность лагеря, ответ простой: в России нет нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности к палаточным лагерям, так как они не являются стационарными объектами.

Это означает, что надзорные органы МЧС поступили в полном соответствии с законом. По крайней мере, с духом закона, поскольку по логике все, что не запрещено, то разрешено. Если бы надзорный инспектор вышел в суд с требованием о приостановке деятельности палаточного лагеря, то судья прежде всего спросил о том, на каком законе инспектор основывает свои требования. То есть тут, по крайней мере в отношении палаточных лагерей и стоянок, имеется некий законодательный пробел.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
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Собеседник ТАСС особо подчеркнул, что возможность запрета на размещение детей в палатках на территории официально зарегистрированных детских лагерей вообще никак законодательно не регламентирована.

Кстати, источник агентства не исключил, что именно благодаря ранее проведенному противопожарному инструктажу вожатым удалось помочь большинству детей во время пожара.

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