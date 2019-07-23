Природные пожары на востоке Оренбуржья удалось ликвидировать

Природные пожары, бушевавшие в последние дни на востоке Оренбургской области - в Новоорском и Домбаровском районе, а также в Гае, Ясном, Орске и Новотроицке - полностью ликвидированы. По данным авиаразведки, на сегодня действующих очагов возгораний не осталось. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

- Благодаря грамотным действиям всех оперативных служб, а также местного населения, удалось не допустить перехода огня на населенные пункты, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту пожаров проводится проверка, работают следственно-оперативные группы. Специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины случившегося.

Из-за степных и лесных пожаров, охвативших восток области, в четырех районах пришлось вводить режим ЧС. Первым сигнал тревоги поступил из Новоорского района - днем 19 июля там загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило огромную территорию - около 50 тысяч гектаров. Возникла угроза распространения огня на окрестные поселки Закумачный, Лужи, Чапаевка, Можаровка. Пришлось задействовать пожарную и военную авиацию.

В воскресенье заполыхало в соседних районах. В Домбаровском районе загорелся лес близ населенного пункта Курмансай. А под городом Ясный степной пожар подступил к селу Акжарскому, где проживают около 350 человек. Местные власти уже подготовили автобусы для экстренной эвакуации людей, однако огонь удалось остановить.

Как уже писала "РГ", в борьбе со стихией погиб сотрудник МЧС - водитель ПСЧ №33 по охране города Ясный Александр Стаценко.