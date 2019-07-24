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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После пожара в Хабаровском крае в Приморье проверят детские лагеря

Текст: Анна Бондаренко

После пожара в детском лагере в Хабаровском крае в Приморье по поручению главы региона проведут внеплановую проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей, которых в Приморье шесть штук, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

О грядущей проверке было сказано на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством врио вице-губернатора Олега Мельникова. Заседание комиссии началось с минуты молчания по погибшим детям.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Кто виноват в гибели детей в палаточном лагере

Сотрудники МЧС России по Приморскому краю еще раз проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций, систем оповещения. Кроме того Олег Мельников потребовал усилить контроль и за работой сотрудников детских учреждений.

"Дети должны быть под наблюдением постоянно, круглосуточно, где бы они не находились - на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал мог оперативно сработать. Все эти вещи мы еще раз проверим", - подчеркнул он.

Напомним, пожар в лагере произошел в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. Четверо из них погибли. По факту ЧП возбуждены уголовные дела, начались проверки.

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