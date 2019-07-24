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24.07.2019 14:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе лагеря "Холдоми" ввели режим ЧС из-за гибели детей при пожаре

Текст: Денис Передельский

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в Солнечном​ районе режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, особый режим введен в границах туркомплекса "Холдоми". Напомним, в ночь на 23 июля пожар уничтожил там детский палаточный лагерь, в результате погибло четверо детей и еще восемь пострадали и теперь проходят курс лечения.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края/ ТАСС
Число пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми" выросло до восьми

"Деятельность лагеря, где накануне на пожаре погибли дети и который, несмотря на рекомендации врачей и органов власти, продолжал работать, временно приостановлена", - отметили в пресс-службе губернатора и правительства.

Установлено, что сгоревшим лагерем управляло ООО "Экстрим Сервис". Это предприятие принадлежит владельцу туркомплекса "Холдоми" Виталию Бурлакову. Он и директор лагеря Максим Кузнецов задержаны правоохранительными органами.

Их подозревают в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности". Кроме того, по подозрению в преступной халатности задержан сотрудник ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как уже рассказывала "РГ", в городке находилось 26 палаток, из них сгорело 20. Всего в лагере на момент ЧП отдыхало 189 детей.

Причины возгорания официально еще не названы, расследование продолжается.

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