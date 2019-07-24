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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Глава государства выслушал доклад о последствиях наводнения в Иркутской области и призвал региональные власти не уклоняться от персональной ответственности
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Столичный выпуск № 162(7920)
Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение задач, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных происшествий. Об этом президент РФ Владимир Путин напомнил губернаторам в ходе совещания с членами правительства. Глава государства также ожидает от Следственного комитета доклада о результатах расследования ЧП в Хабаровске.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Традиционное совещание с членами правительства глава государства начал с того, что попросил вице-премьера Виталия Мутко доложить о том, как ведутся восстановительные работы в районах Иркутской области, пострадавших в июне от паводка. Он лично выезжал в зону бедствия и не всем из увиденного остался доволен: были даны дополнительные поручения для скорейшей помощи пострадавшим гражданам и восстановления инфраструктуры.

Первое, на что обратил внимание президент, - завершение аварийно-восстановительных работ в более 100 населенных пунктах, оказавшихся в зоне подтопления, особенно в Тулуне и Нижнеудинске. "Рассчитываем, что полная жизнедеятельность этих населенных пунктов до 1 августа будет восстановлена", - заявил зампред правительства. Сегодня, по его словам, практически все территории и жилые дома уже без воды.

В ближайшее время перед правительственной комиссией по ликвидации последствий стоит задача завершить первоочередные меры социальной поддержки пострадавшего населения. Выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил Мутко, получили 40 329 человек; по 50 и 100 тысяч за утерю имущества - почти 17 тысяч. Общий объем выплат составил 1,892 миллиарда рублей.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Но мы предполагаем в связи с тем, что в судах где-то 2 800 заявлений - люди не были прописаны, подтверждают свои права, - эта цифра будет где-то 43 тысячи человек", - подчеркнул вице-премьер. Часть граждан еще подают заявления, оформляют права на получение компенсаций. В установленные президентом сроки - до 1 августа завершить составление списков пострадавших и до 10 августа провести все выплаты - он намерен эту работу завершить.

Затем правительственная комиссия полностью сконцентрируется на решении жилищных вопросов населения. На данный момент выявлено более 9 тысяч пострадавших домов, в которых проживали почти 15 тысяч семей. По 3448 домам приняты решения о нецелесообразности их восстановления.

Граждане постепенно получают соответствующие акты, а затем определяют свою дальнейшую судьбу. "Те граждане, которые захотят выехать, они могут уже получать сертификаты. Сейчас 168 таких заявлений мы имеем уже на руках, люди определились", - рассказал зампред правительства.

Для многодетных семей принято решение расширить норму предоставления жилья. Они будут получать не ниже социальной нормы на члена семьи. "Если они занимали меньше, мы будем улучшать (жилищные условия - прим. РГ)", - сказал Мутко. 11 таких сертификатов уже выданы.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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По тем людям, кто не хочет уезжать из родных мест, для решения их проблем подобраны земельные участки. "Рассчитываем с 1 августа выйти там на подготовительные работы и будем начинать строительство жилья", - добавил вице-премьер.

Полное обследование проведено по части инфраструктуры территорий, составлен реестр всех объектов, требующих восстановления. В него вошли 170 объектов. Из них первоочередными выбраны 52 объекта: прежде всего больницы, школы, детские сады. "У нас 17 школ попало в зону подтопления. Одна школа не подлежит восстановлению. В семи школах уже вышли на ремонт. К 1 сентября сделаем все, чтобы их восстановить", - заявил Виталий Мутко.

В четверг правительство примет решения для выплаты компенсаций по сельхозугодьям. 170 миллионов рублей направят для возмещения ущерба сельхозпроизводителям. Еще 700 миллионов будут выделены на компенсации личным подсобным хозяйствам. "Там установили норму: 45 тысяч за сотку и 5 тысяч за утерю одного домашнего животного", - уточнил зампред правительства.

Предусмотрел кабинет министров субсидии для Иркутской области на восстановление дорог и мостов. На эти цели, отметил вице-премьер, выделят 493 миллиона рублей.

Информированность населения должна быть выше, указал Владимир Путин: "Нужно уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей - выплаты должны быть все осуществлены, - восстановлению инфраструктуры, жилья, нужно взять под контроль дополнительный гидротехнические сооружения".

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 40 329 человек, пострадавших от паводка. Их общий объем уже составил 1,892 миллиарда рублей

- И совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах, опасных с этой точки зрения, - отдельно обратил он внимание.

Фото: VL.RU
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Президент также поинтересовался, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка, и удивился, узнав, что только накануне председателя правительства Иркутской области на этом месте сменил губернатор. "Это неправильно. Это даже странновато", - сперва прокомментировал глава государства.

- Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач, - указал Путин.

Он напомнил и о трагедии в Хабаровском крае, где в результате пожара в палаточном лагере погибли дети. "Хочу высказать слова соболезнования семьям погибших и выразить надежду на быстрое восстановление пострадавших", - заявил президент.

В ближайшее время он Владимир Путин ждет от Следственного комитета доклад по результатам расследования этого чрезвычайного происшествия.

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