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24.07.2019 10:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Минтрансе рассказали, как защитят ж/д часть Крымского моста

Текст: Илья Изотов
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

На железнодорожной части Крымского моста будут предусмотрены системы для досмотра пассажиров и поездов аналогичные тем, что используются на пограничных объектах. Благодаря этому он будет одним из самых защищенных объектов транспортной инфраструктуры России. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ" Алексей Ковыршин.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
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- Сейчас железнодорожная часть Крымского моста оснащается необходимыми инженерными и техническими средствами транспортной безопасности, предусмотренными проектом, - рассказал Ковыршин. - С учетом уникальности объекта предусмотрены исчерпывающие меры технического контроля. И этот объект будет одним из самых защищенных объектов транспортной инфраструктуры нашей страны.

На железнодорожной части моста будут предусмотрены системы для досмотра пассажиров и поездов в целом. Для этого к запуску поездов будет построен инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). Что же касается автомобильной части моста, то на нем уже внедрены технические новинки - автотранспорт досматривают с использованием стационарного радиоэлектрического комплекса.

В то же время за безопасность автодорожной и железнодорожной части моста будут отвечать разные структуры - ведомственная охрана Минтранса РФ и ведомственная охрана железнодорожного транспорта соответственно. В целом обеспечение безопасности транспортного перехода будет координировать Росгвардия.

Напомним, движение поездов по Крымскому мосту стартует в начале декабря 2019 года. На днях мостостроители состыковали рельсы второго пути.

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