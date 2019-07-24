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24.07.2019 03:22
Рубрика: Власть

Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин потребовал президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику. "Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", - отметил Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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По словам спикера, последние события в Грузии и торжество русофобии в стране оскорбляют россиян. Володин считает, что грузинский лидер должна извиниться перед гражданами РФ за слова о том, что якобы Россия является агрессором и оккупантом грузинских территорий. "Нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила", - добавил политик. Он подчеркнул, что Россия входит в число стран первой тройки по количеству туристов в Грузии.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что последние события в Грузии отбросили отношения Москвы и Тбилиси в "нулевую точку". По словам сенатора, в России "очень огорчены и разочарованы" таким положением вещей".

Между тем на данный момент для Москвы тема введения санкций в отношении Грузии, в том числе на винную продукцию, закрыта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не стоит применять экономические ограничения из уважения к грузинскому народу. Россия настроена на нормализацию двусторонних отношений.

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