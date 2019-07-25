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Рубрика: Легковые авто

Какие автомобили чаще всего разбивают в "тотал"

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Страховщики назвали автомобили, которые чаще всего не подлежат ремонту после ДТП. В тройке лидеров машины трех самых популярных в России марок - Renault, ВАЗ и Kia.

Исследователи делали свои выводы на основе обращений россиян по КАСКО. Процент тотальных убытков рассчитывался на основе соотношения их количества к общему числу убытков по каждому бренду.

Как выяснило "Альфастрахование", Renault, ВАЗ и Kia набрали 2,96%, 2,89% и 2,5% соответственно. Затем в рейтинге идут Hyundai (с 2,29%), Mitsubishi (1,78%), и Skoda (1,71%). С седьмое по десятое место расположились Mercedes-Benz (1,46%), Ford (1,45%), Nissan (1,4%) и Volkswagen (1,27%).

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Попадание в первую тройку автомобилей марок Renault, ВАЗ и Kia не говорит о том, что их владельцы ездят хуже всех. Самый важный фактор - стоимость запасных частей. Часто бывает, что на не самые люксовые автомобили запчасти оказываются весьма дорогостоящими.

Ранее, напомним, эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили. Оказалось, что в печальный рейтинг возглавили седаны и хэтчбеки Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Ceed. В топ-10 также вошли кроссоверы Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и седаны Kia Optima.

Кроме того, "РГ" рассказывала о том, кто должен отвечать, если на машину во дворе упало дерево. Если управляющая компания своей вины в этом не признает, необходимо привлечь экспертов, которые оценят состояние дерева. При этом в суде именно компания как причинитель вреда должна доказать свою невиновность, а не тот, кто пострадал.

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#Lada #Kia #Renault