В Крыму сообщили, откуда родом моряки задержанного Украиной танкера

Команда задержанного сегодня в украинском порту Измаил российского танкера была сформирована в Таганроге, все ее члены из этого города, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

- Крымчан среди членов экипажа нет. Все моряки из Таганрога. Экипаж возвращается домой, - цитирует РИА Новости Лубину.

Напомним, сегодня служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил Одесской области российского танкера Nika Spirit. По утверждению украинских силовиков, судно ранее носило название NEYMA и участвовало в блокировке украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Танкер считают "вещественным доказательством" и готовят ходатайство в суд о его аресте.

В Российском профессиональном союзе моряков "РГ" сообщили, что танкер прибыл в Измаил на плановый ремонт. Судну более 20 лет, и оно технически изношено.

Учредитель компании-судовладельца Фотий Эскизов сообщил ТАСС, что члены экипажа в связи с форс-мажорными обстоятельствами отправлены в бессрочный отпуск, пока не вернутся домой.

По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, моряки не были арестованы, 10 членов команды на автобусе отправили на территорию Республики Молдова, откуда они смогут вылететь в Москву.