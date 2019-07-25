Соловьев рассказал, почему Зеленский обиделся на Путина

После того, как Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее. Об этом заявил известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

"Зеленскому стало еще обиднее", - написал Соловьев на своей странице в Twitter, рядом с заголовком новости о направлении поздравления Джонсону.

Напомним, что российский лидер не направлял поздравлений Зеленскому по случаю его вступления на должность президента Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такое решение было принято, поскольку Путин намерен поздравить своего коллегу после каких-либо подвижек в отношениях двух стран.