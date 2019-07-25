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Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа"

Новости
    25.07.2019, 18:27
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В распоряжении "Кинократии" оказалось очередное промо-видео к грядущему, уже громыхающему за горизонтом взрывами, фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу". Представленная нарезка кадров емко и в доступной форме разъясняет, какого рода драматургию между двумя титульными персонажами нам предстоит наблюдать.

Герой Дуэйна Джонсона утверждает, что ненавидит иметь дело с героем Джейсона Стейтема, так как тот, по его словам, умеет только взрывать все подряд. Герой Джейсона Стейтема, в свою очередь, изящно парирует выпад, называя партнера "самоанской женщиной-Халком". Милые бранятся.

Фото: youtube.com/ Slipknot
Вышел новый клип Slipknot

"Форсаж: Хоббс и Шоу" - спин-офф серии "Форсаж", девятая номерная часть которой снимается прямо сейчас. На днях там случился инцидент - дублер Вина Дизеля во время исполнения трюка сильно пострадал и был введен в кому.

Одним спин-оффом все, конечно, не ограничится - уже готовится анимационный сериал, который выйдет на платформе Netflix и расскажет о молодом двоюродном брате Доминика Торетто по имени Тони. Кроме того, Вин Дизель сулил еще и женский спин-офф, сейчас такое в моде.

Постановщик "Форсажа: Хоббс и Шоу" - Дэвид Литч, создатель таких мощных боевиков, как "Джон Уик", "Взрывная блондинка" и "Дэдпул 2". Премьера - 1 августа.

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