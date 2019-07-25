Видео: Джонсон и Стейтем ругаются в новом промо-ролике "Форсажа"

В распоряжении "Кинократии" оказалось очередное промо-видео к грядущему, уже громыхающему за горизонтом взрывами, фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу". Представленная нарезка кадров емко и в доступной форме разъясняет, какого рода драматургию между двумя титульными персонажами нам предстоит наблюдать.

Герой Дуэйна Джонсона утверждает, что ненавидит иметь дело с героем Джейсона Стейтема, так как тот, по его словам, умеет только взрывать все подряд. Герой Джейсона Стейтема, в свою очередь, изящно парирует выпад, называя партнера "самоанской женщиной-Халком". Милые бранятся.

"Форсаж: Хоббс и Шоу" - спин-офф серии "Форсаж", девятая номерная часть которой снимается прямо сейчас. На днях там случился инцидент - дублер Вина Дизеля во время исполнения трюка сильно пострадал и был введен в кому.

Одним спин-оффом все, конечно, не ограничится - уже готовится анимационный сериал, который выйдет на платформе Netflix и расскажет о молодом двоюродном брате Доминика Торетто по имени Тони. Кроме того, Вин Дизель сулил еще и женский спин-офф, сейчас такое в моде.

Постановщик "Форсажа: Хоббс и Шоу" - Дэвид Литч, создатель таких мощных боевиков, как "Джон Уик", "Взрывная блондинка" и "Дэдпул 2". Премьера - 1 августа.