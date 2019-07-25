Видео: На Порошенко напали после допроса в госбюро расследований

Четверо неизвестных напали на бывшего президента Украины Петра Порошенко на выходе из здания Государственного бюро расследований, где его допрашивали по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

На распространенных в Сети кадрах видно, что когда Порошенко садился в свой автомобиль, на капот машины прыгнул молодой человек. Охранники смогли оттеснить нападавших, хотя одному из них и удалось распылить слезоточивый глаз в лицо телохранителя.

После этого в дело вмешалась полиция, которая попыталась догнать нападавших. Однако о том, удалось ли это сделать правоохранителям пока ничего не известно. Порошенко после инцидента сел в автомобиль и уехал.

Напомним, что Порошенко допрашивали в рамках дела о продаже завода "Кузница на рыбальском".

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление. В нем он обвинил Порошенко в отмывании денег и неуплате налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском". По словам Портнова, Порошенко удалось легализовать 300 миллионов долларов доходов через оффшорные компании, заключив фиктивную сделку за счет якобы украденных у украинской армии средств