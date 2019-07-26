Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в апреле 2020 года турецкая сторона приведет С-400 полностью в активное состояние. Анкара ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности.

Ранее сенатор Линдси Грэм по просьбе президента Дональда Трампа призвал главу МИД Турции Мевлюту Чавушоглу не вводить в строй С-400 во избежание американских санкций.

Между тем первый этап поставок Россией Турции ЗРК С-400 завершен. Развертывание первых батарей должно быть завершено уже к ноябрю. Полностью комплекс будет готов к использованию в первые три месяца 2020 года.

В работах по развертыванию систем и обучению их эксплуатации будут участвовать 100 турецких военных, 14 июля они отправились на обучение в Россию. Помогать им будут российские специалисты.