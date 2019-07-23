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Рубрика: В мире

Турция пообещала ответить на санкции США из-за С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: AP Photo/Hadi Mizban Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: AP Photo/Hadi Mizban
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: AP Photo/Hadi Mizban

Турция не ставит без ответа санкции, которые США могут ввести из-за покупки российских ЗРС С-400. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, уточнив, что Анкара может предпринять действия в отношении авиабазы "Инджирлик", где базируются американские ВВС.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях", - цитирует РИА Новости выступление Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.

Он также отметил, что Анкара серьезно относится к собственному производству вооружений и хочет производить свои истребители. Американские истребители F-35 - это новые технологии, поэтому Турция стала партнером США в этой программе и внесла 1,4 миллиарда долларов. "Но все пойдет по плохому сценарию, и нам их не дадут, значит самое естественное право Турции - закрыть свой дефицит так, как мы это сделали, купив С-400. Мы будет действовать исключительно в наших интересах и искать другие альтернативы", - отметил турецкий министр

Авиабаза "Инджирлик", о которой идет речь - это военная база в Турции, которая используется американскими и турецкими ВВС. Это самая восточная база Командования ВВС США и НАТО в Европе. Командующим базы является турецкий военачальник.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Напомним, после начала поставок в Турцию систем ПВО С-400, США заявили о решении исключить Анкару из программы производства новейших истребителей F-35. По мнению Вашингтона, С-400 и F-35 несовместимы. Участие Турции в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

По словам Чавушоглу, комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале следующего года. Политик отметил, что российские ЗРС являются более продвинутыми системами по сравнению с ПРО Patriot, которые США предлагали Турции вместо российских комплексов. "ЗРК С-400 являются системами, которые призваны обеспечить мир в регионе", - подчеркнул глаза турецкого МИД.

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