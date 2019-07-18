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18.07.2019 22:16
Рубрика: В мире

Трамп еще не решил, стоит ли вводить санкции против Турции из-за С-400

Президент США отложил введение санкций против Турции в связи с приобретением этой страной российских ракетных систем С-400. Дональд Трамп заявил, что вопрос требует дополнительного изучения, поскольку речь идет о сложной ситуации.

"Предыдущая администрация могла действовать и лучше. [Она] совершила очень крупные ошибки применительно к Турции", - пояснил Трамп, чьи слова приводит ТАСС, на встрече с нидерландским премьер-министром Марком Рютте в Белом доме.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вслед за С-400 Россия может поставить Турции истребители Су-35

Когда журналисты спросили президента США о возможности введения экономических санкций против Анкары, тот ответил уклончиво: "Мы рассматриваем это. Посмотрим, что будем делать. Еще об этом не объявляли".

Ранее США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35. В Турции это решение назвали несправедливым.

Напомним, несколькими днями ранее Турция получила компоненты С-400 по контракту на приобретение у России двух дивизионов, который был заключен в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов. Между тем Вашингтон все это время шантажировал Анкару, требуя отказаться от российских ЗРК и угрожая ей различными санкциями.

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
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