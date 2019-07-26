Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что Вашингтон предложил ряду стран присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе. По его словам, к коалиции готовы присоединиться Великобритания, Франция, Германия, Норвегия, Япония, Южная Корея и Австралия.

Помпео отметил, что присутствие в регионе сил многих стран поставит Иран в невыгодное положение и не позволит Тегерану "захватывать суда". "Они сказали, что предоставят средства на море и в том, что касается авиации", - цитирует госсекретаря Fox News.

Напомним, ранее Помпео рассказал, что США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Он назвал это "сдерживающими действиями" для Ирана. Между тем в Москве не получали никаких предложений на этот счет от американской стороны.

Новый виток обострения ситуации в регионе начался после того, как 19 июля силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе принадлежащий Великобритании нефтяной танкер Stena Impero.