СМИ: Кондитерские изделия могут подорожать на 5-7 процентов

Закон об отмене льготной ставки НДС на пальмовое масло на днях приняла Госдума.

"В зависимости от категории продукции, изделия подорожают на 5-7 процентов, - сказала замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. - На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей".

В Федеральной антимонопольной службе полагают, что рост ставки НДС на пальмовое масло мало повлияет на конечную продукцию. "Если говорить о ценах, то пальмовое масло, к сожалению, играет слишком большую роль в некоторых отраслях пищевой промышленности. Но, во-первых, увеличение НДС незначительно повлияет на его цену для переработчиков, во вторых, прямой зависимости между ростом входных затрат и ростом цен в опте и рознице нет, потому что рынок достаточно конкурентный", - сказал ранее заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов "РГ".