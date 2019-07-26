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26.07.2019 08:54
Рубрика: Экономика

СМИ: Кондитерские изделия могут подорожать на 5-7 процентов

Текст: Игорь Зубков
Удвоение ставки НДС на пальмовое масло (с 10 до 20 процентов) в ближайшие полгода может привести к подорожанию кондитерских изделий на 5-7 процентов, пишут "Известия" со ссылкой на оценки бизнеса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон об отмене льготной ставки НДС на пальмовое масло на днях приняла Госдума.

Фото: Reuters
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"В зависимости от категории продукции, изделия подорожают на 5-7 процентов, - сказала замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. - На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги. Животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей".

В Федеральной антимонопольной службе полагают, что рост ставки НДС на пальмовое масло мало повлияет на конечную продукцию. "Если говорить о ценах, то пальмовое масло, к сожалению, играет слишком большую роль в некоторых отраслях пищевой промышленности. Но, во-первых, увеличение НДС незначительно повлияет на его цену для переработчиков, во вторых, прямой зависимости между ростом входных затрат и ростом цен в опте и рознице нет, потому что рынок достаточно конкурентный", - сказал ранее заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов "РГ".

Экономика Товары и цены Повышение НДС Цены на продукты
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