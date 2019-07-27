Юлия Ефимова: "Полтинник" - как лотерея

Россиянка Юлия Ефимова прошла в финал чемпионата мира на дистанции 50 м брассом со вторым временем - 30,12 секунды. Лидером по итогам полуфиналов стала американка Лили Кинг - 29,84.

Ефимова призналась, что на этой дистанции никогда ни в чем нельзя быть уверенной.

- Были сомнения. 50 м - как лотерея, - отметила Ефимова. - Плюс я еще не отошла от вчерашнего финала на 200 м брассом. Переключение с длинной дистанции на короткую дается тяжело. Я мало спала. И днем не получилось отдохнуть. Думаю, сегодня и завтра у меня будет время на восстановление. В финале поплыву на последних эмоциях и, как обычно, буду бороться.

Напомним, что на ЧМ-2019 Кинг уже обыграла Ефимову на стометровке. На 200-метровке американку дисквалифицировали еще в квалификации за нарушение правил прохождения поворота. Уверенную победу с лучшим результатом сезона в мире праздновала Юля. Завтра состоится очередная битва двух принципиальных соперниц на "полтиннике".