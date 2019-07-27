Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

"Русский Гелик" за 1,2 млн рублей: уже изготовлено семь машин 19:00
Kia Seltos: тестируем "убийцу" Hyundai Creta 10:14
УАЗ опубликовал "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота" 26.07.2019
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 26.07.2019
27.07.2019 18:35
Рубрика: ПДД

Носков: До конца года в РФ запустят два суперсервиса госуслуг

Текст: Юлия Кривошапко
В России до конца года в пилотном формате будут запущены два суперсервиса: оформление европотокола онлайн и сервис, позволяющий гражданам оперативно получить комплекс услуг, связанных с исполнительным производством. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"Все остальные суперсервисы будут запускаться по мере готовности", - уточнил министр.

Суперсервис "Оформление европротокола онлайн" через портал госуслуги и мобильные приложения позволит гражданам самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД оформлять извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. На все про все будет уходить не более 15 минут. Как ранее уточняли в Минкомсвязи, в ноябре он будет запущен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: Istock
Бизнесу представили прототипы еще восьми будущих суперсервисов

Суперсервис по предоставлению госуслуг, связанных с исполнительным производством, позволит пользователям портала госуслуг - гражданам и предпринимателям - получать в электронном виде расширенные сведения о ходе исполнительного производства. Информация будет выдаваться в течение 30 секунд автоматически, без необходимости личного взаимодействия с уполномоченными службами. При этом повысится ее точность и оперативность. Этот суперсервис в октябре 2019 года планируется запустить в пилотном режиме в Карелии.

"Никакой формальной процедуры отбора пилотных регионов нет. Оценивалась готовность территорий запустить суперсервисы," - пояснил Носков.

Суперсервисы - комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, которые граждане смогут получать в автоматическом режиме. Ведется работа по подготовке запуска 25 приоритетных "суперсервисов". Их список был утвержден на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Максима Акимова.