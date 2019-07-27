Носков: До конца года в РФ запустят два суперсервиса госуслуг

В России до конца года в пилотном формате будут запущены два суперсервиса: оформление европотокола онлайн и сервис, позволяющий гражданам оперативно получить комплекс услуг, связанных с исполнительным производством. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Все остальные суперсервисы будут запускаться по мере готовности", - уточнил министр.

Суперсервис "Оформление европротокола онлайн" через портал госуслуги и мобильные приложения позволит гражданам самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД оформлять извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. На все про все будет уходить не более 15 минут. Как ранее уточняли в Минкомсвязи, в ноябре он будет запущен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Суперсервис по предоставлению госуслуг, связанных с исполнительным производством, позволит пользователям портала госуслуг - гражданам и предпринимателям - получать в электронном виде расширенные сведения о ходе исполнительного производства. Информация будет выдаваться в течение 30 секунд автоматически, без необходимости личного взаимодействия с уполномоченными службами. При этом повысится ее точность и оперативность. Этот суперсервис в октябре 2019 года планируется запустить в пилотном режиме в Карелии.

"Никакой формальной процедуры отбора пилотных регионов нет. Оценивалась готовность территорий запустить суперсервисы," - пояснил Носков.

Суперсервисы - комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, которые граждане смогут получать в автоматическом режиме. Ведется работа по подготовке запуска 25 приоритетных "суперсервисов". Их список был утвержден на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Максима Акимова.