В Кронштадте открыли сквер, посвященный символу дружбы города с корейским городом-партнером Инчхон и памяти легендарного крейсера "Варяг", сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Площадь нового общественного пространства составила 1,8 гектара, ландшафтный дизайн выполнен в корейском стиле.

На церемонии открытия сквера присутствовали Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Сок, исполнительный директор Главного управления занятости, экономики и международных отношений администрации города-митрополии Инчхон Ким Санг Соп, другие официальные лица, а также многочисленные жители города.

Вице-губернатор Петербурга Олег Марков подчеркнул, что в следующем году Российская Федерация и Республика Корея отметят знаменательную дату - тридцатилетие со дня установления дипломатических отношений.

Известно, что в 2011 году в Инчхоне была открыта площадь Санкт-Петербурга - она примыкает к акватории, где был затоплен крейсер "Варяг". Сквер, который разбили в Кронштадте, примыкает к береговой линии Финского залива и акватории Большого Кронштадтского рейда, откуда в 1901 году "Варяг" ушел в поход, чтобы присоединиться к тихоокеанской эскадре.