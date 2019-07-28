Парламентские выборы на Украине и убедительная победа партии "Слуга народа" вызвали недоуменную реакцию в европейской прессе. Оценки экспертов и журналистов от Дублина до Варшавы разделились в широком спектре - от настороженности до очевидного ликования. Некоторые комментаторы видят опасность в том, что победа партии Зеленского усилит набирающий в Европе силу правый популизм и раскачает ситуацию уже в ЕС. Остаются верны себе польские издания, проявляющие бдительность и предостерегающие союзников о возможном союзе Зеленского с "русскими", отчего обязательно пострадает весь континент. Иными словами, ситуацию на Украине европейцы воспринимают исключительно сквозь призму собственных проблем, фантомных болей и беспочвенных страхов.

И очень немногие рискнули заглянуть в глубины сознания украинских избирателей и поискать ответ на вопрос, что такого произошло за пять лет на Украине, что люди, недавно радовавшиеся приходу к власти патриотов и евроинтеграторов, вдруг отказали былым фаворитам в поддержке. Таким вопросом, например, задалась немецкая Die Zeit. Ответ получился не слишком комплиментарным для украинцев. Потому, что "украинцы приравняли неопытность к непорочности", как полагают в редакции. Впрочем, в шансе на "новое начало" авторы Зеленскому не отказывают, но предупреждают его об ответственности: "Надежды украинцев на то, что хоть что-то изменится к лучшему, очень велики. Как, впрочем, и их нетерпение".

Украинская реальность в действительности сложнее, и поставленный обобщенным украинским избирателем знак равенства между неопытностью и непорочностью - признак не столько усталости от воров и кровопийц, пришедших к власти под маской носителей "европейских ценностей", сколько проявление общего плачевного состояния умов и катастрофических изменений в структуре общества.

Самый яркий индикатор таких изменений - проигрыш на мажоритарном округе в Запорожье главы компании "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева свадебному фотографу. Человек с состоянием и биографией, начинавший трудовой путь слесарем и ставший к моменту распада СССР генеральным конструктором и директором крупнейшего машиностроительного предприятия, оказался в итоге не нужен новым украинцам. Все потому, что после вставания на европейский путь развития и категорический разрыв отношений с Россией, его вертолетостроительное предприятие фактически умерло. Единицы выпускаемой продукции в полном смысле слова стали единицами, как, впрочем, и у соседнего Запорожского автозавода. Инженеры и квалифицированные рабочие ушли с предприятия, многие уехали из страны, и за "красного директора" Богуслаева стало некому голосовать.

Многие, кто сегодня восхищается "новыми лицами" в украинской политике - комиками, устроителями свадеб, парикмахерами, рестораторами, таксистами, активистами и волонтерами, - не задаются вопросом, а где в этом списке врачи, рабочие, инженеры, преподаватели, ученые. То есть представители становых, образующих государство профессий. Почему они не откликнулись на объявление "команды Зе" и не подали свои резюме на кастинг кандидатов. Возможно потому, что промышленное в прошлом Запорожье при независимой Украине превратилось в город, где, следуя за классиками, можно со вкусом поесть, постричься, сфотографироваться и умереть. Иной труд, кроме как в сервисной сфере, здесь теперь найти непросто.

Качественный срез Верховной рады девятого созыва, список базовых компетенций новых депутатов, свидетельствует о необратимых изменениях в структуре экономики и общем падении образовательного уровня, особенно по предмету "Основы государства и права". Хотя украинские вузы готовят сегодня в товарных количествах политологов и юристов, их подготовку можно оценить на примере самого Владимира Зеленского - юриста, как гласит диплом. Понимание им принципа разделения властей прекрасно иллюстрирует то, как президент публично обещал уволить избранного мэра Борисполя, то есть грубо вышел за рамки полномочий, или как просил премьера Италии "повлиять" на суд Павии, приговоривший украинского нациста Маркива к 24 годам заключения за убийство.

Впрочем, быть к Зеленскому и его избирателям слишком строгим нельзя: он по инерции играет провинциального учителя Голобородько, отсюда и простота жестов. Лирический герой Зеленского не думает о том, как - пошагово и на основе глубокого понимания процессов - сделать государство лучше, а народ богаче. Его кредо - карать госслужащих, плохих по определению, и когда возмездие над врагами Украины свершится, всем сразу станет хорошо, если следовать опять же украинскому гимну.

Нельзя не согласиться с коллегами из Die Zeit - украинцы снова все напутали. Под прикрытием молодых и неопытных, во главе с симпатичным президентом, действуют старые украинские олигархи, заново перераспределяющие между собой остатки былого величия. Зеленскому же предстоит посвятить себя и имитационную политическую повестку борьбе с коррупцией и новым, не таким, как у предшественников, реформам ради удовлетворения нетерпения украинцев. Хотя не только коррупция и олигархи лежат в фундаменте всех украинских бед. Есть еще утрата высоких позиций в мировом разделении труда, вместе со всеми экономическими преимуществами, деиндустриализация и трудовая эмиграция, разрушающаяся инфраструктура и колоссальный внешний и внутренний долг. Все эти факторы, не позволяющие даже мечтать о "сильном европейском государстве", взаимосвязаны, отягощены добровольным отказом от суверенитета и гражданским конфликтом. Поэтому еще одной составляющей имитационной повестки будет продолжение "борьбы с агрессором" и прочие антироссийские демарши.