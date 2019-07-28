Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада

Главный военно-морской парад стал, без сомнения, самым ожидаемым событием июля в Петербурге. Накануне Дня ВМФ в гостиницах в центре Северной столицы практически не осталось свободных мест, туристы приехали в Петербург со всей страны. За парадом следили десятки тысяч петербуржцев, для многих из которых отмечать День ВМФ на набережных стало уже доброй традицией.

Собираться на набережных в Петербурге и в Кронштадте зрители начали еще в 8-9 утра, и это при том, что сам парад начинался в 11.00. Многие пришли с семьями, родители предусмотрительно брали детей на руки или сажали на плечи.

Больше всего людей собралось на Дворцовой набережной и главного городского моста. Он был разведен, что само по себе вызвало большую радость у туристов, ведь многие гости города за короткое время пребывания в Петербурге не успевают их увидеть.

Для прохождения кораблей в парадном строю было разведено три моста в историческом центре города: Троицкий, Дворцовый и Благовещенский.

Корабли под аплодисменты прошли под разведенными мостами.

Оваций удостоилась и "Полтава" - это копия первого корабля Балтийского флота России, построенная в честь победы в битве под Полтавой в 1712-м году. На протяжении пяти лет специалисты бережно воссоздавали уникальный парусник. Во время проведения парада "Полтава" горделиво стояла напротив Петропавловской крепости.

Одним из самых ярких моментов парада стал пролет штурмовиков, "нарисовавших" в небе над Петербургом триколор.

После завершения парада праздник продолжился. В эти минуты в Кронштадте проходит джазовый фестиваль, а в Петербурге на Дворцовой площади выступают военные оркестры и популярные эстрадные коллективы.