Новости

В Екатеринбурге автобус сбил двух человек на перекрестке 18:15
В День ВМФ в Астрахани показали высадку десанта 18:02
Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения 18:00
Камнепад нарушил график движения поездов в Приангарье 17:53
Московская полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в ТРК "Атриум" 17:21
В Армавире задержали сбежавшего из-под конвоя преступника 17:18
Глава администрации Ленинского района Крыма попалась на взятке 17:05
Остров сбывшихся надежд. Тест-драйв автомобилей Subaru в Исландии 17:01
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада 16:55
Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков 16:51
В Италии ввели штраф за богохульство 16:48
Вышел трейлер спецвыпуска "Новой жизни Рокко" 16:42
МЧС: В Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с 16:36
Боксер Хосе Рамирес пожертвует тысячи долларов в фонд Максима Дадашева 16:21
Пресноводная гидра может раскрыть секрет бессмертия 15:51
В массовом ДТП в Томске пострадали два человека 15:49
В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу 15:44
Макгрегор заявил, что использовал запрещенный прием в бою с Нурмагомедовым 15:39
В Якутии открыли новую ветку железной дороги 15:30
46-летний актер из "Оно" Гейб Хаут умер за рулем мотоцикла 15:05
Субботние культурные мероприятия в Москве посетили 850 тысяч человек 15:04
Ефимова, Рылов и Колесников остались без золота 14:56
Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области 14:53
В Новороссийске свыше тысячи моряков отметили День ВМФ 14:49
У ВВС бундесвера опять возникли проблемы с авиатехникой 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Главный военно-морской парад стал, без сомнения, самым ожидаемым событием июля в Петербурге. Накануне Дня ВМФ в гостиницах в центре Северной столицы практически не осталось свободных мест, туристы приехали в Петербург со всей страны. За парадом следили десятки тысяч петербуржцев, для многих из которых отмечать День ВМФ на набережных стало уже доброй традицией.

Собираться на набережных в Петербурге и в Кронштадте зрители начали еще в 8-9 утра, и это при том, что сам парад начинался в 11.00. Многие пришли с семьями, родители предусмотрительно брали детей на руки или сажали на плечи.

Больше всего людей собралось на Дворцовой набережной и главного городского моста. Он был разведен, что само по себе вызвало большую радость у туристов, ведь многие гости города за короткое время пребывания в Петербурге не успевают их увидеть.

Для прохождения кораблей в парадном строю было разведено три моста в историческом центре города: Троицкий, Дворцовый и Благовещенский.

Корабли под аплодисменты прошли под разведенными мостами.

Оваций удостоилась и "Полтава" - это копия первого корабля Балтийского флота России, построенная в честь победы в битве под Полтавой в 1712-м году. На протяжении пяти лет специалисты бережно воссоздавали уникальный парусник. Во время проведения парада "Полтава" горделиво стояла напротив Петропавловской крепости.

Одним из самых ярких моментов парада стал пролет штурмовиков, "нарисовавших" в небе над Петербургом триколор.

После завершения парада праздник продолжился. В эти минуты в Кронштадте проходит джазовый фестиваль, а в Петербурге на Дворцовой площади выступают военные оркестры и популярные эстрадные коллективы.

Общество Ежедневник Праздники Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76