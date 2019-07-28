СМИ: Некоторые бортовые системы Boeing 737 не тестировались полностью

Американское издание The New York Times выяснило, что система выравнивания полета MCAS на Boeing 737-MAX, неполадки в работе которой привели к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии, никогда не проходила полного тестирования независимым регулятором, Федеральным управлением гражданской авиации США, FAA. Напомним, что в результате двух катастроф погибли 346 человек.

По информации издания, в ходе проводимой в настоящее время прокуратурой проверки FAA выяснилось, что в управлении отсутствовала полная информация о бортовых системах Boeing 737. Несмотря на это, самолет получил все необходимые разрешения для полетов. Более того, что касается непосредственно системы MCAS, установлено, что специалисты федерального ведомства не понимали до конца принципы работы этого устройства и никогда не проводили его независимого тестирования.

Собеседники NYT утверждают, что система MCAS была протестирована только самой корпорацией Boeing. Таким образом, в какой-то момент FAA фактически переложило ответственность за признание MCAS безопасной и годной к использованию на корпорацию, после чего Boeing уже не была обязана передавать в управление какие-либо сведения о системе. Эта ситуация, отмечает издание, говорит о том, что в системе сертификации эксплуатируемых в США самолетов имеется "серьезная брешь", угрожающая безопасности полетов.

"Получила ли система MCAS должное внимание (со стороны специалистов FAA)? Это один из вопросов, который мы изучаем. Были ли те, кто ее сертифицировал, осведомлены обо всех изменениях системы, по мере того, как она развивалась?", - цитирует NYT слова Криса Харта, бывшего главы Национального совета безопасности на транспорте США, возглавляющего сейчас комиссию по расследованию процедуры сертификации самолетов 737-MAX.

Кроме того, отмечает издание, у FAA и Boeing за годы совместной работы сложились достаточно "тесные" отношения. В ряде случаев четко просматривается желание руководства FAA "угодить" Boeing и не затягивать сертификацию самолетов, чтобы корпорация не понесла убытков, уложилась в сроки и бюджет, а также не отстала от своего конкурента Airbus. В распоряжении NYT имеются документальные подтверждения подобных случаев. В частности, когда руководство FAA не прислушивалось к рекомендациям рядовых специалистов управления, настаивавших на внесении изменений в конструктив самолетов. В таких случаях руководители FAA вставали, как правило, на сторону Boeing, стремившейся максимально быстро пройти процедуру сертификации.