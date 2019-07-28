УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях напомнил о десятиместном внедорожнике для военных на основе УАЗ-3151.

Специалисты компании на самом пороге распада СССР нарастили раму УАЗ-3151, попутно усилив ее дополнительной поперечиной. Таким образом, задний свес увеличился на 200 мм и позволил экспериментировать с компоновкой. За сиденьями водителя и командира расположились откидные "стулья" для двоих человек (они сидели лицом против хода). Скамьи вдоль бортов могли без труда приютить еще шестерых военных.

Разумеется, этот вариант не был единственным. Выполняя заказ Минобороны, УАЗ работали сразу с несколькими моделями. Десятиместный УАЗ-3151 не пошел в серийное производство.

"Однажды мы обязательно покажем вам одобренный заказчиком вариант, но это будет уже совсем другая история", - рассказали в компании УАЗ.

Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер".

В пятницу компания опубликовала "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота". Уже в понедельник на территории производственного предприятия в Ульяновске пройдет технический семинар, посвященный модели УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач. Журналисты смогут пощупать сам "автомат", задать любые вопросы техническим специалистам, отвечающим за настройку трансмиссии, а также попробовать внедорожник в движении.

Напомним, на двухпедальный "Патриот" будут устанавливать модернизированный двигатель ZMZ Pro объемом 2.7 литра с новой системой охлаждения. Технические характеристики прежние: мощность - 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм. Что касается самой коробки, то это классическая 6-ступенчатая АКПП 6L50 марки Punch Powerglide. Это совместная разработка компании Punch Powertrain и концерна General Motors. Коробка производится в Китае.