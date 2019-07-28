Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

"Русский Гелик" за 1,2 млн рублей: уже изготовлено семь машин 27.07.2019
Kia Seltos: тестируем "убийцу" Hyundai Creta 27.07.2019
УАЗ опубликовал "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота" 26.07.2019
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 26.07.2019
28.07.2019 10:10
Рубрика: Российский автопром

УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике

Текст: Юрий Зубко

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях напомнил о десятиместном внедорожнике для военных на основе УАЗ-3151.

Специалисты компании на самом пороге распада СССР нарастили раму УАЗ-3151, попутно усилив ее дополнительной поперечиной. Таким образом, задний свес увеличился на 200 мм и позволил экспериментировать с компоновкой. За сиденьями водителя и командира расположились откидные "стулья" для двоих человек (они сидели лицом против хода). Скамьи вдоль бортов могли без труда приютить еще шестерых военных.

Фото: Авторевю.
"Санитарка": УАЗ рассказал об уникальной "Буханке"

Разумеется, этот вариант не был единственным. Выполняя заказ Минобороны, УАЗ работали сразу с несколькими моделями. Десятиместный УАЗ-3151 не пошел в серийное производство.

"Однажды мы обязательно покажем вам одобренный заказчиком вариант, но это будет уже совсем другая история", - рассказали в компании УАЗ.

Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков", а также поведал о забытом пикапе "Сталкер".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada

В пятницу компания опубликовала "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота". Уже в понедельник на территории производственного предприятия в Ульяновске пройдет технический семинар, посвященный модели УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач. Журналисты смогут пощупать сам "автомат", задать любые вопросы техническим специалистам, отвечающим за настройку трансмиссии, а также попробовать внедорожник в движении.

Напомним, на двухпедальный "Патриот" будут устанавливать модернизированный двигатель ZMZ Pro объемом 2.7 литра с новой системой охлаждения. Технические характеристики прежние: мощность - 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм. Что касается самой коробки, то это классическая 6-ступенчатая АКПП 6L50 марки Punch Powerglide. Это совместная разработка компании Punch Powertrain и концерна General Motors. Коробка производится в Китае.

Kia Seltos: тестируем "убийцу" Hyundai Creta
"Русский Гелик" за 1,2 млн рублей: уже изготовлено семь машин
#УАЗ