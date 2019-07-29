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29.07.2019 16:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд освободил экс-директора Нота-банка Галину Марчукову

Текст: Владимир Полетаев
Мосгорсуд освободил в зале заседаний бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову. Она была осуждена Останкинским районным судом Москвы на 3 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Процесс проходил в особом порядке. Ее признали виновной в хищении в составе группы 350 миллионов рублей. Кроме того, суд первой инстанции назначил осужденной штраф в размере 700 тысяч рублей и оставил под арестом для выплаты штрафа ее имущество.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Но приговор не изменил. В постановлении суда записано, что время ее содержания под арестом необходимо зачесть из расчета один день за один день в колонии, а один день под стражей - за полтора дня в колонии. В связи с этим наказание считается отбытым, а Марчукова вышла на волю прямо из-под стражи в зале суда.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам строгого режима

Ранее Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор Ларисе Марчуковой - сестре бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой. Обе они в составе группы проходили по делу о хищениях. Ее дело также было заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Она признана виновной в подстрекательстве и пособничестве в хищении денег вкладчика Нота-банка. И освободили ее из-под стражи в связи с фактически отбытым сроком наказания.

Широко известны стали сестры Марчуковы благодаря близкому знакомству с экс-полковником полиции Дмитрием Захарченко, в квартире у родственницы которого при обыске нашли почти 9 миллиардов рублей в разной валюте. По данным следствия, полковник Захарченко, будучи хорошо знаком с сестрами (все они из Ростовской области), предупредил их о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у Галины на временное хранение часть похищенных из банка денег. В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 миллиардов рублей и дала показания, изобличающие Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела.

Подруга полковника Захарченко эмигрировала в Америку

Напомним, все остальные фигуранты дела отбывают наказания. Экс-глава банка Дмитрий Ерохин осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 лет колонии, его брат Вадим - на 6 лет, гадалка Нона Михай за подстрекательство руководства банка к хищению получила 3,5 лет колонии. Как установил суд, председатель правления Нота-банка Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в 2015 году под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и затем похищены.

Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Захарченко.

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