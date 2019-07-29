В Уфе пройдет суд над экс-полицейскими по делу об изнасиловании коллеги

В Кировском районном суде Уфы 29 июля начнутся разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании дознавательницы коллегами. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

На сайте суда информация о данном деле полностью скрыта. Предварительные слушания проходили в закрытом режиме.

Суду предстоит разобраться, виновны ли трое экс-полицейских, ранее занимавших должности начальников отделов и райотделов, в изнасиловании 23-летней подчиненной. Преступление, по словам потерпевшей, совершено в здании отдела по вопросам миграции Уфимского района.

Все фигуранты уголовного дела, а также потерпевшая были уволены из МВД по Башкирии по отрицательным мотивам. Обвиняемые вначале находились в СИЗО, а последние месяцы - под домашним арестом.