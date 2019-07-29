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29.07.2019 20:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спутал Петровых

Невнимательность пристава лишила семью из Новосибирска отпуска
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
Полгода семья Петровых из Новосибирска планировала отпуск - путевки во Вьетнам куплены еще в январе, экскурсионные маршруты составлены, вещи собраны. Но самолет к теплому морю улетел без них: пристав из далекого Тамбова принял главу семьи за однофамильца-должника, лишив семью долгожданного отдыха и 150 тысяч рублей, уплаченных за путевки. Единственная возможность возместить убытки - взыскать их через суд из бюджета государства.

Для Петровых это была бы первая поездка за границу. Состыковать отпуска, выделить деньги из семейного бюджета на отдых - это не так просто для обычной российской семьи. Но вместо заслуженного отпуска глава семьи получил запрет на выезд за пределы Российской Федерации и два долга. Один - за коммуналку около шести тысяч рублей, второй - перед банком в 29 тысяч.

- Не мог поверить в то, что все происходит наяву, - говорит Павел. - Я несколько раз проверял информацию о возможных долгах, причем не только своих, но и жены. Смотрел и на сайте госуслуг, и на портале управления службы приставов - везде чисто.

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Как оказалось, отпуска у моря семья лишилась из-за действий судебного пристава, занимающего кабинет где-то в Тамбовской области. Выяснилось, что там живет полный тезка Павла. С одной из самых популярных русских фамилий оно и неудивительно. Как назло, совпала и дата рождения. А вот ни место рождения, ни место жительства пристав проверять не стал - поставил "галочку" напротив одного из Петровых в списке и тем самым запретил ему выезд за границу.

То, что портал госуслуг не выдавал осторожному новосибирцу информацию о якобы имеющихся у него долгах, неудивительно. А вот на сайте службы судебных приставов следует быть внимательным и на всякий случай, особенно людям с часто встречающимися фамилиями, лучше "пробить" каждого полного тезку по всей стране. Для этого нужно воспользоваться сайтом не регионального, а федерального управления службы.

Тамбовский районный суд признал незаконными действия пристава, выставившего должником не того Петрова. Как поясняет адвокат Наталья Мелешенко, сложность заключается в том, что на сбор документов и подачу такого иска для обжалования действий должностных лиц дается всего десять дней с того момента, как человек узнал о нарушении своих прав.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- И здесь Павел поступил мудро, - уточняет адвокат, - он сначала заверил нужную интернет-страницу нотариально, а уже потом написал им запрос на предоставление необходимых справок. Теперь, опять же через Тамбовский суд, Петровым предстоит доказать, что они имеют право на возмещение стоимости "сгоревших" путевок. В случае успеха, возместить их семье должны будут из федеральной казны.

А вот горе-пристав останется вроде как ни при чем. Теоретически у государства есть возможность, в свою очередь, подать иск на возмещение затрат, понесенных по вине служащего, но в случае с приставом такая практика, как говорят юристы, практически не применяется. При нулевой персональной ответственности нет никаких гарантий, что завтра не будет испорчен отдых Ивановым или Сидоровым.

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