Роболаборатория на МКС? Лазерная зарядка для беспилотников? Нейросеть, которая умеет работать с депрессией? Это реальные проекты школьников, представленные на программе "Большие вызовы" в сочинском "Сириусе". Юные "кулибины" в течение месяца создавали передовые инженерные и научные разработки по заказу ведущих российских предприятий. И, без преувеличения, что ни проект - то "изюминка".

У юных Кулибиных не просто полет фантазии: все их разработки - по заказу ведущих российских предприятий. Фото: Образовательный центр "Сириус"

Космос ждет

Знаете ли вы, сколько стоит час работы космонавта на орбите? Примерно 2 миллиона рублей. А доставка 1 кг груза на МКС? Примерно 1 миллион. Естественно, любой эксперимент на станции - это очень и очень дорого. Можно ли дешевле? Вполне - уверены школьники. В партнерстве с РКК "Энергия" они предлагают свое решение - "космолаб". Разрабатываемый аппаратно-программный комплекс для проведения космических исследований напоминает прозрачный квадратный бокс размером с табуретку. Внутри - самая технологичная "начинка", куча датчиков и систем.

- Главный плюс в том, что все делает робот. А управлять им можно дистанционно в режиме реального времени - прямо с Земли, - рассказывает 10-классник из Якутии Никита Гуреев. - Космонавту остается только загрузить в наш бокс подготовленную "кассету" с необходимыми материалами. Например, почвой и семенами растений. Все остальное умная космолаборатория сделает сама: создаст идеальные условия для проращивания семян, измерит все показатели.

2 миллиона рублей примерно стоит час работы космонавта на МКС

Никита уверен: проект пойдет "на ура" среди научных институтов и лабораторий, частных компаний, которым нужны дешевые и быстрые эксперименты в невесомости. Ребята посчитали - их технология удешевит процесс раз в пять. И мечтают, что их "космолаб" отправится на МКС вместе с новым модулем "Наука".

Разговоры с нейросетью

Некоторые разработки школьников уже вышли на просторы интернета. Как, скажем, новая функция для виртуального помощника "Яндекса" - Алисы: теперь она умеет "ловить" признаки депрессии, собирать и анализировать психологическую информацию.

- По прогнозам ученых, к 2030 году депрессия станет одним из самых распространенных заболеваний на Земле, - говорит старшеклассник Петр Баланкин из Сочи. - Мы создали совершенно новый инструмент сбора данных о ней. Если раньше специалисты профильного института Российской академии образования анкетировали на предпосылки к депрессии примерно тысячу человек за полгода, то теперь такое же количество информации можно получить всего за 7 дней.

Все дело в умном алгоритме и игровом сюжете. Это может быть встреча с "таинственным незнакомцем", беседа с "Чеширским котом", или, к примеру, "прогулка по таинственному лесу". По ходу ролевой игры виртуальный собеседник интересуется: как человек спит, работает, интересная ли у него жизнь... А в конце можно узнать результат: "депрессия вам не грозит" или получить совет - обратиться к специалисту.

Над проектом работали восемь школьников из разных городов России: будущие программисты, специалисты по статистике, психологии, нейрофизиологии. И для них это не просто развлечение - первые шаги в науке.

- Разработка школьников оказалась настолько успешной, что без дополнительного продвижения с нашей стороны вошла в топ навыков Алисы. Притом, что среднее время прохождения сюжета - около 10 минут, ребятам удалось добиться очень хорошей конверсии: почти 40% людей ответили на все вопросы, прошли сюжет до конца и узнали свой результат, - рассказала маркетолог "Яндекса".Диалогов Елена Першина. - Мы будем рады видеть этих ребят на стажировке, когда они станут студентами.

Крылом в лазер

Нашли, чем удивить, и разработчики беспилотников: ребята создают систему беспроводной лазерной зарядки для автоматических летательных аппаратов. Пока лучший результат подобной технологии - дрон продержался в воздухе двое суток, "подпитываясь" лазерным лучом с земли. Побить рекорд? Почему бы и нет.

- Мы разработали систему наведения для лазера, которая позволит сократить потери энергии при беспроводной "зарядке". Все для того, чтобы снять беспилотники с энергетической "привязи", - уверяют школьники. - Где нужны такие аппараты дальнего действия? Да везде. При мониторинге состояния газопроводов и железных дорог, для охраны территорий, аэрофотосъемки...

Еще одна команда предложила новый принцип управления беспилотным аэротакси. Школьники создали центр управления полетом и алгоритм, которые позволяют дронам, не пересекаясь, безопасно летать по заданным маршрутам.

Из школы - в карьеру

По заказу НПО "Энергомаш" школьники искали способ оптимизировать работу турбины ракетного двигателя. А точнее - повысить КПД, удешевить производство. В команде - инженер-расчетчик, конструктор, технолог, испытатель. Им нет еще и восемнадцати, но ребята серьезно нацелены на работу именно в космической отрасли. Первые прототипы они уже сделали на 3D-принтере и даже испытали.

- Наша цель очень простая - найти "будущего Глушко" (В.П. Глушко - инженер и ученый, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения. - Прим. "РГ"), - рассказал генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. - Все отрасли техники сегодня нуждаются в инициативной молодежи. Нужны ребята, у которых горят глаза, которые хотят что-то создать для полетов в космос, для будущего.

Роболаборатория на МКС? Лазерная зарядка для беспилотников? Нейросеть, которая работает с депрессией? Это реальные проекты школьников в сочинском "Сириусе"

Талантливых школьников "Энергомаш" готов взять в свою программу развития: для каждого разрабатывается индивидуальная образовательная траектория. Заключается договор с родителями, идет профориентационная работа. С самыми мотивированными подписываются договоры о целевом обучении в МГТУ им. Баумана, МАИ и других ведущих вузах. Ну, а потом - их ждут на предприятии.

От первого лица

Елена Шмелева, руководитель фонда "Талант и успех" и Образовательного центра "Сириус":

- Большая часть представленных проектов уже адаптирована и протестирована, а сами школьники приглашены для дальнейшей реализации разработок в регионы России, где представлены наши партнеры. А те, в свою очередь, получили представление о том, что готовить кадры можно и нужно со школьной скамьи, ставя перед ними совершенно недетские задачи.

Все больше элементов поддержки одаренных школьников складываются в единую национальную систему. Все эксперты, как со стороны научного сообщества, так и со стороны бизнес-партнеров, едины в том, что конкурс обладает высокой степенью экспертизы. Мы будет ходатайствовать перед министерствами о том, чтобы присвоить "Большим вызовам" высшую степень экспертной значимости. А это значит, что ребята, которые вышли в финал - десятиклассники, - могут через год, приняв наши рекомендации, поступить в вузы по приоритетным направлениям подготовки и претендовать на разные формы государственной поддержки. В первую очередь на президентские гранты.