Опубликован трейлер мультсериала "Отмена" с Розой Салазар из "Алиты"

Официальный проморолик нового анимационного сериала "Отмена" (Undone) от создателя "Коня БоДжека" Рафаэля Боба-Ваксберга появился на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В центре сюжета - история девушки Альмы (звезда "Алиты: Боевого ангела" Роза Салазар), выжившей в автомобильной аварии. Очнувшись в больнице, она узнает, что получила суперспособность, благодаря которой может путешествовать во времени и пространстве. Тогда героиня решает спасти своего отца Джейкоба (Боб Оденкирк - "Лучше звоните Солу"), который находился рядом с ней в момент столкновения, и это приводит к неожиданным последствиям в ее собственной жизни.

Как сообщает портал Deadline, основными источниками вдохновения для создателей сериала послужили романы Филипа К. Дика и музыка группы Pink Floyd.

Режиссером стал Хиско Хулсинг ("Свалка"), шоураннерами и сценаристами выступают соавторы "Коня БоДжека" Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди. Премьера состоится на Amazon Prime 13 сентября.

"Отмена" - первый мультсериал, использующий технику ротоскопирования, когда сначала снимают на кинопленку реальных актеров и элементы декораций, а потом обводят отснятый материал, превращая его в анимацию. Самым известным на данный момент фильмом, снятым в этой технике, является "Помутнение" (2006) Ричарда Линклейтера - по упомянутому Филипу Дику.

Для работы над картиной амстердамская анимационная студия Submarine привлекла команду художников и художников со всей Европы, использовавших масляные краски и холсты для создания множества ярких фонов и фантастических элементов.