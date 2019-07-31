Дилеры не успевают принимать заказы на новый кроссовер Hyundai

С момента начала приёма заказов на кроссовер Hyundai Venue прошло два месяца, и за этот срок дилеры марки приняли более 50 000 заказов на покупку автомобиля. Напомним, что спустя месяц после выхода на рынок, кроссовер приглянулся более чем 33 тысячам человек и вошёл в десятку самых продаваемых моделей, обойдя Creta.

В компании говорят, что производство успевает за спросом, и приводят цифру в 18 тысяч доставленных автомобилей. Но ведь заказов гораздо больше, а это означает, что клиентам приходится ждать.

Первым рынком, на который вышел новый кроссовер Hyundai Venue, стала Индия. Премьера модели состоялась в апреле, а продажи стартовали 21 мая 2019 года. Автомобиль предлагается с атмосферным двигателем 1.2 литра мощностью 83 л.с. и турбированным литровым мотором с отдачей 120 л.с. Для первого доступна 5-скоростная "механика", более мощный вариант можно укомплектовать как 6-ступенчатой МКП, так и роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Также в гамме присутствует 90-сильный дизель объёмом 1.4 литра, агрегатирующийся с механической шестиступкой.

Hyundai Venue доступен в шести комплектациях, цена на кроссовер в "базе" - от 650 000 рупий (примерно 600 000 рублей). Более половины покупателей, получивших свои машины, отдали предпочтение топовым версиям, прайс на которые может доходить до 1 084 000 рупий (порядка миллиона рублей).