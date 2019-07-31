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31.07.2019 14:16
Рубрика: Легковые авто

Новый Suzuki Jimny оказался значительно дороже предшественника

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

Suzuki рассказала, сколько будет стоить новый Jimny в России. Премьера автомобиля состоится 1 августа 2019 года в Москве.

Ранее "Российская газета" сообщала подробности о базовой комплектации внедорожника. В начальной версии исполнения Suzuki Jimny оснащён системой помощи при старте на подъеме, ассистентом спуска с горы, датчиком контроля давления в шинах, функцией экстренного торможения, системой стабилизации движения, ABS и комплексом "ЭРА-Глонасс".

Фото: Пресс-служба Suzuki
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Под капотом внедорожника установлен 1.5-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 102 л.с. В пару к нему можно будет выбрать как МКП, так и автоматическую коробку передач. Привод - полный.

Цена на внедорожник в базовой комплектации составит 1 359 000 рублей, и это ощутимо больше, чем просили за 85-сильный Jimny прошлого поколения - прайс на автомобиль начинался от 1 175 000 рублей.

Напомним, 30 июля 2019 года компания Suzuki опубликовала подробности о топовой комплектации нового Jimny.

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#Suzuki