Новый Suzuki Jimny оказался значительно дороже предшественника

Suzuki рассказала, сколько будет стоить новый Jimny в России. Премьера автомобиля состоится 1 августа 2019 года в Москве.

Ранее "Российская газета" сообщала подробности о базовой комплектации внедорожника. В начальной версии исполнения Suzuki Jimny оснащён системой помощи при старте на подъеме, ассистентом спуска с горы, датчиком контроля давления в шинах, функцией экстренного торможения, системой стабилизации движения, ABS и комплексом "ЭРА-Глонасс".

Под капотом внедорожника установлен 1.5-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 102 л.с. В пару к нему можно будет выбрать как МКП, так и автоматическую коробку передач. Привод - полный.

Цена на внедорожник в базовой комплектации составит 1 359 000 рублей, и это ощутимо больше, чем просили за 85-сильный Jimny прошлого поколения - прайс на автомобиль начинался от 1 175 000 рублей.

Напомним, 30 июля 2019 года компания Suzuki опубликовала подробности о топовой комплектации нового Jimny.