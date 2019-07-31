У купившего в долг жилье героя-фронтовика больше нет проблем с домом

"Созвонился с героем-фронтовиком Михаилом Васильевичем Щербаевым, которому недавно мы и другие неравнодушные люди помогли с домом. Говорит, что теперь его главная забота - огород, несмотря на погоду. 96 лет ветерану. Берегите себя, Михаил Васильевич!", - написал Воробьев в социальной сети Instagram.

Напомним, ветеран попал в сложную ситуацию - при переезде в Московскую область купил в Рузском районе дом в рассрочку. Мало того, что этот дом оказался без отопления и канализации, так еще и продавец стал настойчиво требовать погашения долга. Михаил Васильевич написал пронзительное письмо в редакцию "РГ", а мы связались с правительством области. "Поможем!", - пообещал губернатор. И слово свое сдержал.

Долг Михаила Щербаева за дом в размере 1,09 миллиона рублей был погашен за счет внебюджетных источников. 10 июня 2019 года ветеран с женой получили свидетельство о собственности на дом. Его утеплили, обили сайдингом, смонтировали систему отопления и провели канализацию. Теперь Михаилу Васильевичу, который две зимы прожил, не снимая верхней одежды, никакие морозы не страшны! Участок вокруг дома обнесли забором, посеяли газон, проложили дорожки во дворе, установили теплицу. Фронтовик уже первые урожаи собрал!