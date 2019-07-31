На озере Кезеной-Ам в минувшее воскресенье завершилась самая высокогорная регата в России. Ее организаторами выступили региональное министерство по туризму и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральным информационным спонсором соревнований стала "Российская газета".

Уникальные гонки проходили на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря Фото: Роман Кияшко/РГ

Корреспондент "РГ" выяснил на месте, как чувствуют себя яхтсмены на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря.

В Чечне нет выхода к морю, но зато есть фантастическое озеро в окружении гор. Для участия в необычной регате съехались спортсмены из семи стран Европы, среди которых были победители мировых первенств и участники летних Олимпиад.

Кезеной-Ам находится на границе Чечни с Дагестаном. Путь из Грозного неблизкий - два часа на машине ехать по горному серпантину. Спортсмены признавались, что в первые дни от высоты перехватывало дыхание.

На Кубке Кезеной-Ам разыгрывались две главные награды. А в четвертый, заключительный день восемь сильнейших экипажей поспорили за суперкубок "Ахмат".

К слову, так же - "Ахмат" - называется и команда Чечни по парусному спорту. Она сразу вышла в лидеры, что было вполне предсказуемо: в ее экипаже находились известные отечественные яхстсмены Александр Божко и братья Максим и Михаил Шереметьевы (они сейчас идут на первом месте в высшем дивизионе Национальной парусной лиги - главного российского турнира).

- Борьба все дни шла очень упорная, ведь на глади высокогорного озера нам противостояли гонщики мирового уровня. Да и само Кезеной-Ам, которое мы знаем не понаслышке, преподносит задачки не из легких, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр Божко.

В высокогорной регате участвовали спортсмены из семи стран, среди них - победители мировых первенств и участники Олимпиад

Второе место занял также российский коллектив - ArtTube из Таганрога во главе с еще одним участником Олимпийских игр Игорем Лисовенко. А замкнули тройку призеров итальянские яхтсмены во главе с россиянином Сергеем Шевцовым. Эти экипажи разделили между собой призовой фонд Кубка в размере 1,2 миллиона рублей.

В заключительный день спорстсмены на скоростных яхтах класса SB20 приняли участие сразу в восьми гонках. По словам главного судьи итальянца Луки Бабини, это может стать визитной карточкой Кезеной-Ама.

- Далеко не везде используется такой уникальный формат гонок. Еще эти соревнования примечательны тем, что проводятся на закрытой акватории горного озера. Таких регат в мировом парусном спорте совсем немного, - говорит рефери.

После подсчета очков выяснилось, что в розыгрыше суперкубка команды, занявшие первое и второе места, поменялись местами: ArtTube взяла своеобразный реванш, опередив команду "Ахмат". А вот от итальянского коллектива отвернулась фортуна - они уверенно лидировали, но в решающей гонке совершили фальстарт, за что были оштрафованы и вообще не попали на пьедестал.

- Нам на финише повезло: сумели поймать ветер и опередить главных конкурентов, - признался Игорь Лисовенко.

Таким образом, призовые места распределились следующим образом. Обладателем кубка "Ахмат" стал экипаж ArtTube, "Ахмат" - второй, а третье место заняла команда "Пирогово".

Официальные партнеры самой высокогорной парусной регаты - госкорпорация "Курорты Северного Кавказа", Фонд "Посети Кавказ". Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Российская газета" и МАТЧ ТВ.

Спортивное озеро

В советские годы ведущие отечественные яхтсмены часто к важнейшим стартам готовились на высокогорном озере Севан в Армении, которое находится примерно на такой же высоте - около 1900 метров. Но после развала страны Кезеной-Ам остался единственным подобным водным объектом. Раньше здесь тренировались гребцы - с 1970-х годов на берегу озера располагалась база олимпийской сборной по гребному спорту СССР, но во время военных действий на территории ЧР она была полностью разрушена. И вот теперь Кезеной-Ам снова, как говорится, возвращается в большой спорт.