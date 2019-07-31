В Петербурге завершается строительство пансиона для дочерей героев

Из указа императрицы Екатерины II: "Дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества". Указ относится к открытию в 1764 году Императорского воспитательного общества благородных девиц. Нам это общество больше привычно по сокращенному названию - Смольный институт.

Сегодня в Смольном работает правительство и губернатор, открыт музей. А образованных девушек, полезных семье и обществу, скоро вновь начнут обучать в другой части Санкт-Петербурга - на острове Бычий завершается строительство питерского филиала "Пансиона воспитанниц минобороны".

Бычий остров, он в общем-то небольшой, но стройка там кипит масштабная, мы с фотокорреспондентом пару раз терялись в огромных корпусах. Общая площадь - 8,15 га. 860 рабочих трудятся по сменам, строительство идет в режиме 24 часа в сутки. Все объекты в стадии завершения: учебно-административный и спальный (на 280 комнат) корпуса, бассейн на пять дорожек, игровой, спортивный и бальный залы, библиотека и медпункт. И еще ряд вспомогательных объектов, которые в комплексе станут базой подготовки элиты страны.

Библиотечная гармония: книги на электронных носителях здесь соседствуют с классическими. Фото: Министерство обороны

Когда 255 лет назад Екатерина II позаботилась о воспитании дочерей своих подданных, ничего подобного в мире тогда еще не было. На этот раз в Питере пансион создают не на голом месте. В Москве "кадетский корпус - Пансион воспитанниц Минобороны России" был открыт еще в 2008 году. В каком-то смысле это был эксперимент.

Министр обороны Сергей Шойгу не исключил, что в перспективе таких пансионов может появиться в стране даже несколько

Причем эксперимент достаточно смелый, поскольку было не понятно, как перенесут девочки-подростки разлуку с семьей, новую обстановку, нагрузки и режим.

Первый набор был суровым: из более чем полутысячи кандидаток отобрали 184. Решающим критерием стали социальный статус и... отсутствие московской прописки. Автор этих строк присутствовал на открытии пансиона, пытаясь найти исключения: дочек влиятельных родителей. Их не было. Как обещали, так и сделали: набирали девочек из отдаленных гарнизонов. От Курил до Калининграда и от Североморска до киргизского Канта, где расположена российская авиабаза.

Что ждало золушек по пути в принцессы? Распорядок дня: подъем в 7.00, отбой в 23.00. Абсолютный запрет на алкоголь, сигареты, азартные игры. Школьная программа в полном объеме, а к ней нужно освоить по меньшей мере один музыкальный инструмент - пианино, флейту, трубу. На выбор 20 программ физкультуры и спорта. Среди обязательных дисциплин - аэробика, йога и тэквондо. К выпуску каждая должна свободно говорить на английском, немецком и французском... Свидания с молодыми людьми? Только в девичьих грезах!

С другой стороны - 6-разовое питание плюс доппаек на вечер (фрукты и морс). Каждой девочке выдали 71 единицу формы, сшитые по лекалам от Валентина Юдашкина. Билеты в лучшие театры и музеи...

Словом - и пот, и сказка. И как они выдержали испытание?

Результат превзошел ожидания. И в военном ведомстве решили развивать идею: создать еще одно аналогичное образовательное учреждение. А может быть, и не одно - министр обороны Сергей Шойгу не исключил, что таких филиалов может появиться в стране даже несколько.

Пансион в Питере уже 1 сентября приступит к подготовке элиты. Вообще-то элита - понятие несколько пафосное. Но при виде этой "элиты" в бантах и с косичками любого человека охватят скорее умилительно-трогательные чувства.

560 девушек по окончании 11-го класса имеют право выбрать любую профессию. Их никто не станет уговаривать служить в армии. Могут стать тем, кем захотят: докторами, политиками, космонавтами - да хоть звездой кино или театра. Путь в родную армию для них, конечно, тоже не закрыт: с таким уровнем образования, эрудиции и физической подготовки выпускниц примет любой военный вуз.

Девушки будут жить в комфортных блоках: душевая, санузел, шкаф-гардероб, комната на двоих. Фото: Сергей Михеев/ РГ

А можно и никуда не поступать, просто быть хорошей мамой. Воспитывать детей: будущих врачей, офицеров, космонавтов и звезд. За годы в пансионе девушки обучаются также рукоделию, актерскому мастерству, становятся на коньки и лыжи. Принцип обучения, как в лучших мировых вузах: мастер-классы по фигурному катанию им дают олимпийские чемпионы, а основы классической борьбы - мастера спорта. Сам видел в московском пансионе: в спортзале маленьких изящных девушек учили проводить захваты и броски дагестанские чемпионы мира, у которых кулак, как моя голова.

Как отдать свою дочь в это заведение? Поскольку пансион на Бычьем - филиал московского, то принципы набора абсолютно одинаковые. Приоритет у дочерей кадровых военных из отдаленных гарнизонов, а также из неполных и многодетных семей, детей погибших офицеров и ветеранов боевых действий. Желающих больше, чем мест, но так всегда. Конкурс огромным. Поэтому если на груди отца претендентки будут боевые ордена и медали, то ее шансы на поступление возрастут.

Более детальные условия предварительного отбора и поступления можно найти на официальном сайте министерства обороны. А от редакции "РГ" - необычный фоторепортаж стройки на Бычьем острове. Что в нем необычного? С начала года мы ведем репортажи о самых интересных военных объектах. Это и база в Арктике, и порт-крепость для новейших кораблей и подлодок в Новороссийске, и уникальный тир боевых пловцов в Каспийске, и военный технополис в Анапе. И многое-многое другое. Зрелищно и убедительно. Но когда вы видите завершенный объект, то надо раскрепостить фантазию, чтобы понять и оценить колоссальный труд тех, кто это все строит.

Здесь и сейчас все иначе: перед вашими глазами то, как строят.

Пансион спроектирован так, чтобы находящиеся внутри воспитанницы могли попасть из учебных аудиторий (их 50), скажем, в бальный зал или в бассейн и вернуться в свои комнаты, не выходя на улицу. Жить будут с комфортом: в блоке санузел и ванная, комната на двоих.

Строители используют и типовые решения, и необычные. Например, бассейн овальной формы: второго такого в спорткомплексах минобороны вы не найдете. Из окон учебных классов 5-этажного учебно-административного корпуса открывается вид на Гребной канал и питерскую достопримечательность - стадион "Арена". Актовый зал с трибунами на 800 мест: здесь без тесноты разместятся и девушки-воспитанницы, и педагоги, и гости.

Учебные аудитории на 10 и на 20 человек. Из окна - вид на Гребной канал. Фото: Министерство обороны

Спрашиваю главного прораба Сергея Петровича Крайниченко: где разместите тир? Оказывается, тира не запланировано. Впрочем, как и в Москве. Зато предусмотрен просторный и удобный зал для уроков фехтования. Вот интересно, а благородных девиц из Смольного стрелять и фехтовать учили?..

Можно заглянуть и в более отдаленную перспективу. Даже на несколько лет вперед. Приезжайте в августе на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Он проходит в Москве. С 23 августа по 1 сентября включительно среди прочих участников выступает ансамбль барабанщиц - воспитанниц пансиона минобороны. Вместе со сверстниками-суворовцами эти красавицы дадут жару на Красной площади. Это традиция. Трудно поверить, что виртуозы-барабанщицы еще недавно были обычными девочками из гарнизонов, затерянных в заполярных сопках (в сибирской тайге, на дальневосточных островах и т.д.). Большинство из них дома никаких музыкальных инструментов в руках не держали. На Красной площади, конечно, пока выступают не питерские (они еще не приступили к занятиям), а московские воспитанницы.

Но дайте время: они скоро и в Питере будут срывать овации.