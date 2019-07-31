В Крыму семью с 13-летним ребенком судебные приставы выселили по решению суда. Другого жилья у них нет и что делать дальше люди не знают. Кто прав в юридической коллизии, разбиралась корреспондент "РГ".

- Мы не хотели предавать огласке нашу семейную историю, но другого выхода нет, - начинает разговор Елена Соловьева. - В этом доме муж жил с рождения, здесь же родился и наш сын. А теперь мы оказались на улице.

Началась эта история давно. В одном из частных дворов Симферополя жила большая, но, как оказалось, не дружная семья: отец, мать, сын с женой и ребенком, дочка с ребенком. На участке два дома - один маленький и старенький, возведенный еще в 50-е годы, с двумя комнатками, небольшим коридорчиком и кухонькой. Второй - новый, его отец с сыном строили своими силами в 80-е годы. Но за все это время он не был узаконен и остался самостроем.

- Муж вернулся из армии и начал строить этот дом вместе со своим отцом и ныне покойным братом. Столько сил и труда вложил в него. А его сестра тогда была подростком и не принимала в этом участия, - говорит Елена Соловьева, жена Григория.

Семья Григория и Елены с сыном жили в старом доме. Ее свекор с дочкой и внучкой - рядом, в новом. Казалось бы, что мешает родственникам ужиться в одном дворе в двух отдельно стоящих домах?

10 октября 2012 года отец Григория продал земельный участок с домом своей внучке, здесь же проживающей. Об этом свидетельствует договор купли-продажи. О свершившейся сделке Григорий узнал только через год, хотя был зарегистрирован в этом доме, и родственники должны были поставить его в известность.

Семья считает, что сотрудники БТИ нарушили инструкцию № 404 "О порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества" от 09.08.2012 года. В случае самовольного строительства на оригиналах техпаспортов, которые выдают владельцам, на свободном от записей месте проставляют штампы установленного образца. Но этого не сделали. На самострой закрыли глаза.

Племянница Григория, новая владелица дома, в 2014 году подала иск в суд о выселении дяди и его семьи без предоставления другого жилья, и снятии его с регистрации по месту проживания. Ее мотивация - родственники в купленном домовладении проживают без ее разрешения. Как следует из решения суда, текстом которого располагает "РГ", было установлено, что прежний владелец дома является отцом ответчика, и фактически на земельном участке расположены два отдельно стоящих дома - один занимает истец, а другой - семья Григория и Елены. Григорий был зарегистрирован в этом доме с 1976 года. В материалах дела также указано, что племянница с мужем и матерью живут в самовольно построенном доме, который возвел ее дед и дядя Григорий, которого она теперь выселяет. В итоге суд отклонил иск женщины о выселении родственников.

Племянница повторно подала в суд иск о выселении семьи Григория в 2015 году. Как поясняет Елена Соловьева, это как раз совпало с переходным периодом, когда Крым вошел в состав РФ. Найти хорошего адвоката было сложно: из-за смены правового поля многие не хотели браться за это дело, а кто-то и не мог из-за отсутствия аккредитации. И в этот раз Фемида не встала на сторону семьи Елены и Григория.

Елена предполагает, что, если бы их несовершеннолетний сын был бы прописан в этом доме, то возможно, родственнице не удалось бы так легко выиграть это дело.

Судебные приставы с 2015 года пытались выселить семью из дома, но делали отсрочки из-за того, что шли суды.

Елена с мужем подала иск в суд о выделении Григорию доли в доме, как прямому наследнику после смерти мамы, которая умерла в 2009 году. Он вовремя не вступил в наследство. Суд не удовлетворил его иск. Семья также попыталась получить через суд право на долю в неузаконенном доме, но безуспешно. По решению суда Григория выписали из дома в 2018 году. С тех пор он нигде не зарегистрирован.

Утром 19 июля судебные приставы выселили семью из дома. Елена обращалась за помощью к уполномоченному по защите прав ребенка в РК, но там ей сообщили, что, поскольку есть судебное решение, вмешиваться они не могут. А в прокуратуре не увидели оснований для принятия мер реагирования.

По мнению юристов, получить долю в старом доме у семьи шансов практически нет. А в самострое - очень призрачный, но надо доказать, что Григорий сам его строил и вкладывал в него свои средства. Для этого надо предоставить чеки за стройматериалы и договоры подряда, но у семьи всего этого нет.

Сейчас они ютятся у мамы Елены в селе Нижнекурганное. Это умирающее село в Симферопольском районе. Здесь всего две улицы, менее двух десятков домов, часть из которых брошена и разрушена. Живут в основном пенсионеры. Нет ни ФАПа, ни школы, ни магазина, село не газифицировано, водопровода нет, люди пользуются скважинами. И работы здесь нет никакой, поэтому селяне и уезжают из этого Богом забытого места.

Родительскому дому Елены около ста лет, он из самана, без фундамента, крыша течет, балки прогнили, потолок валится, по фасаду трещины. Жилище в аварийном состоянии. Общая площадь домика - 42 квадратных метра, из них жилая - 12 квадратов. В маленькой единственной комнатке живет мать Елены и ее взрослая дочь, а теперь еще и сын Алексей. А Елена с мужем, пока погода позволяет, спят на улице. Здесь же под открытым небом и все их имущество - мебель и бытовая техника.

Елена ходила к председателю сельского совета, просила помочь им с жильем. Но другого им предоставить не могут и деньгами на ремонт помочь тоже. Снимать квартиру в Симферополе у семьи нет возможности, подумывают об ипотеке. Но вероятнее всего, банк им откажет, муж Елены - пенсионер и сейчас временно не работает, а сама женщина ухаживает за старенькой мамой.

Комментарий

Ленура Енгулатова, юрист:

- Сегодняшняя фетишизация регистрации (ранее прописки) как способа приобретения имущества или его доли в собственность тесно связана с советским законодательством. Жилищный кодекс РСФСР все имущество относил к государственному и общественному фонду, а прописка означала вселение гражданина в квартиру на правах члена семьи, при этом закрепляя за ним право на часть этой жилой площади.

В соответствии с действующим Гражданским кодексом РФ право собственности на жилое помещение возникает на основании сделки (дарение, мена, купля-продажа), по наследству, по решению суда и т.п. Но регистрация по месту жительства не порождает право собственности. Это исключительно постановка физического лица на учет по месту жительства, фиксация в установленном порядке информации о месте жительства гражданина и о его нахождении там. Регистрация по месту жительства не собственника имущества (бывшие члены семьи, наниматели) не наделяет ни их самих, ни их несовершеннолетних детей иммунитетом в случае выселения по решению суда. Поэтому при снятии с регистрации с последующим выселением на основании решения суда подлежат лица в том числе с несовершеннолетними детьми.