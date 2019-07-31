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31.07.2019 13:05
Рубрика: В мире

В Южной Корее оценили ракетные запуски КНДР

Текст: Олег Кирьянов
В Южной Корее дали оценку произведенным сегодня ракетным запускам КНДР, предоставив дополнительную информацию по стартам. Одновременно политики заявили, что такие действия Пхеньяна дестабилизируют ситуацию. В то же время в Сеуле подчеркнули необходимость продолжения диалога. Эксперты же считают, что ракетные запуски, которые КНДР проводят уже второй раз за неделю, скорее всего являются реакцией Северной Кореи на заявления США и Южной Кореи о намерении провести в ближайшее время совместные учения, а также на закупки Сеулом самых современных американских истребителей F-35.
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Напомним, сегодня утром сообщили об очередных ракетных запусках КНДР. До этого Северная Корея совершила аналогичный шаг шесть дней назад - 25 июля, запустив две ракеты KN-23, которые пролетели около 600 км.

Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), согласно их данным, Северная Корея сегодня произвела два запуска в 5 часов 6 минут и 5 часов 27 минут по местному времени. Системы были запущены с мобильных установок из местечка Кальма, что рядом с городом Вонсан на восточном побережье. Ракеты проследовали в северо-восточном направлении, поднялись на высоту до 30 км и в итоге упали в воды Восточного (Японского) моря, пролетев 250 км.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
СМИ: КНДР запустила несколько неопознанных снарядов

В предварительном порядке южнокорейские военные пришли к выводу, что имел место "запуск баллистических ракет малой дальности, схожих с теми, которые были запущены шесть дней назад". Скорее всего на этот раз северные корейцы отрабатывали действия ракеты в различных режимах, так как теперь ракеты полетели на более низкой высоте и пролетели меньше. Вероятно, что имитировались режимы поражения ближних целей и с обходом противоракетных систем противника. Отметим, что в предыдущий раз западные и южнокорейские эксперты сказали, что речь идёт скорее всего о новых северокорейских системах KN-23, которые стали называть "северокорейскими Искандерами".

Впрочем, специалисты отмечают, что новые комплексы имеют схожесть с целой группой ракет. "Довольно очевидно, что северные корейцы хотят убедить нас, что это их аналог "Искандеров". Но вопрос в том, действительно ли это так?" - отмечает американский эксперт по вооружениям Мелисса Ханхэм. "Существуют сразу несколько видов ракет малой дальности, которые имеют сильное сходство с новыми комплексами КНДР. Это также украинские "Гром-2", южнокорейские "Хенму-2" - все они схожи с северокорейскими ракетами. Это просто как своего рода образец, как выглядят в целом все ракеты данного класса", - добавил ученый Джеффри Льюис, который работает в одном из научных институтов в Калифорнии.

Вне зависимости от того, кем именно были "вдохновлены" северокорейские ракетчики при производстве KN-23, теперь очевидно, что у КНДР появилось новое грозное оружие, которое представляет угрозу в первую очередь для Южной Кореи. Оно может поражать всю территорию Юга при запуске из района ДМЗ и способно делать маневры, уклоняясь от ракет-перехватчиков.

В политических кругах Южной Кореи сегодняшние запуски КНДР встретили, как можно было ожидать, без большого энтузиазма. В то же время в правительстве РК постарались не обострять отношения с Пхеньяном и призвали продолжать усилия по налаживанию диалога. "Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с тем, что запуск Северной Кореей сегодня двух баллистических ракет малой дальности может негативно сказаться на усилиях по укреплению мира на Корейском полуострове", - заявили в администрации президента Республики Корея, комментируя итоги прошедшего сегодня экстренного заседания Совета национальной безопасности РК. Одновременно было отмечено, что в СНБ РК подчеркнули "важность продолжения усилий по возобновлению диалога, направленного на ядерное разоружение Корейского полуострова, которые пошли после встречи лидеров США, РК и КНДР в Пханмунчжоме 30 июня".

Впрочем, далеко не все в политических кругах Кореи, даже в самом правительстве, настроены спокойно смотреть на ракетные запуски КНДР. Министр иностранных дел РК Чон Ген Ду, выступая сегодня на оборонном форуме в Сеуле, заявил, что если КНДР "продолжит угрожать нам и осуществлять провокации, то естественно Северная Корея будет в числе наших врагов". Он добавил, что сегодняшние запуски военные Юга отследили с самого начала и "имеют все средства для реагирования на эту угрозу".

Фото: AP Photo
Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Оппозиция же вообще жестко раскритиковала курс нынешнего правительства Юга на примирение с Севером. "После заключения в 19 сентября 2018 г. межкорейского военного соглашения о прекращении угроз друг против друга КНДР уже три раза провела ракетные запуски. С учётом этого нам надо отказаться от того соглашения из-за подобного поведения КНДР и принять все меры по наращиванию сил реагирования на ракетную угрозу Севера", - заявила лидер парламентской фракции Партии свободной Кореи На Ген Вон.

Эксперты же отмечают, что ситуация носит более комплексный и сложный характер. У КНДР свое видение ситуации. Как отмечают в Пхеньяне, ранее Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что США и Южная Корея прекратят совместные военные маневры, которые сильно нервировали Северную Корею и всегда воспринимались КНДР как репетиции вторжения на Север. Однако в итоге стало ясно, что Вашингтон и Сеул решили лишь сократить масштаб учений, но не отменять их полностью. Ближайшие маневры пройдут совсем скоро. Кроме того, Сеул, несмотря на все разговоры про мир и дружбу с Севером, продолжает закупать у США самое современное оружие, включая истребители-"невидимки" пятого поколения F-35. По мнению экспертов, ПВО КНДР почти бессильна перед этими самолётами, а потому Северу это тоже не нравится. В этой связи КНДР отвечает на учения и поставки новых вооружений тем, чем может - запусками ракет. Но Пхеньян тоже "калибрует" свою реакцию и пока не прибегает к возобновлению испытаний ракет большой дальности или ядерного оружия, что означало бы полный крах всех усилий по снижению напряженности.

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