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01.08.2019 04:34
Рубрика: В мире

Германия назвала закрытым вопрос репарации перед Польшей

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что вопрос о военных репарациях перед Польшей закрыт. Однако он добавил, что Берлин чувствует себя обязанным "хранить память о преступлениях нацистов" даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого.

Фото: Gettyimages
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Дипломат сделал соответствующее заявление после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ФРГ и Польша доверяют друг другу и разделяют одинаковые ценности.

Глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик ранее отметил, что сумма потерь государства в соответствии с текущим курсом составляет 850 миллиардов долларов. Он добавил, что по данному вопросу Германия "70 лет использует тактику прятанья головы в песок".

Депутат сейма Польши от партии "Право и справедливость" Януш Шевчак заявлял, что правительство намерено создать законодательные условия для получения компенсации от ФРГ. Требование компенсации связано с тем, что грабежи гитлеровцев повиляли на благосостояние сегодняшней Польши.

Претензии к Германии по поводу размера выплаченных репараций, выставляет не только Варшава, но также недовольная ранее полученной суммой Греция. Стоимость военных репараций Афины ранее оценили в 376 миллиардов евро.

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