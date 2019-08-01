Москва призвала Иран урегулировать ситуацию вокруг задержанных моряков

Дипломаты РФ следят за судьбой российских моряков, задержанных в составе команды британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

"Посольство России в Иране на регулярной основе держит на контроле вопрос с тремя российскими гражданами из числа членов экипажа британского танкера, который стоит на якоре в иранском порту Бендер-Аббас", - рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, состояние здоровья моряков хорошее, они в необходимом объеме обеспечены продовольствием и медикаментами.

Москва призывает Тегеран как можно скорее урегулировать ситуацию вокруг задержанных на судне Stena Impero россиян. "Мы будем энергично продолжать решать эту задачу", - подчеркнула Захарова.

ВМС Корпуса стражей исламской революции 19 июля в иранских территориальных водах Ормузского пролива задержали британский танкер Stena Impero. Экипаж судна состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Тегеран таким образом ответил на недружественные шаги британской стороны, которая ранее задержала иранский танкер Grace 1 в связи с подозрениями в нарушении санкций ЕС против Сирии.