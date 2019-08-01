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01.08.2019 08:48
Рубрика: В мире

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Текст: Александр Ленин
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился за помощью к американским лоббистам по ряду уголовных дел, которые были возбуждены после его ухода с поста руководителя страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Фото: Сивков Петр/ РИА Новости Бывший президент Украины Петр Порошенко. Фото: Сивков Петр/ РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Фото: Сивков Петр/ РИА Новости

Накануне глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба рассказал, что Порошенко является фигурантом как минимум одиннадцати уголовных производств. Политика подозревают в том числе в совершении экономических правонарушений.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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"Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что означает это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает", - написал Труба в своем телеграмм-канале.

В настоящее время Петр Порошенко с семьей находится за пределами Украины. Ранее он неоднократно заявлял, что не собирается прятаться от правосудия. По некоторой информации, экс-президент Украины мог улететь через Турцию в ОАЭ. Его жена Марина с дочерями Евгенией и Александрой, а также сыном Михаилом самостоятельно отправилась в Мюнхен. Пока не известно, вернется ли Порошенко с семьей на родину в ближайшее время.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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