Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Накануне глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба рассказал, что Порошенко является фигурантом как минимум одиннадцати уголовных производств. Политика подозревают в том числе в совершении экономических правонарушений.

"Говорит, что директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет - вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной - с требованием провести допрос здесь и сейчас. Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует. Что означает это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает", - написал Труба в своем телеграмм-канале.

В настоящее время Петр Порошенко с семьей находится за пределами Украины. Ранее он неоднократно заявлял, что не собирается прятаться от правосудия. По некоторой информации, экс-президент Украины мог улететь через Турцию в ОАЭ. Его жена Марина с дочерями Евгенией и Александрой, а также сыном Михаилом самостоятельно отправилась в Мюнхен. Пока не известно, вернется ли Порошенко с семьей на родину в ближайшее время.