Минпромторг РФ поставил китайский Haval в один ряд с Toyota и Volkswagen

Китайский бренд Haval получит льготы для производства автомобилей в России, как это раньше произошло с Toyota, Volkswagen и ряд других крупных автокомпаний.

Это стало известно из сообщения Минпромторга РФ об итогах заседания Межведомственной комиссии по заключению Специальных инвестиционных контрактов (СПИК). В ходе этого мероприятия было принято "решение о возможности заключения СПИК" с подразделением "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", которое в июне открыло первую очередь завода Haval в Тульской области.

По информации Минпромторга, компания инвестирует в создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, свыше 42 млрд рублей.

- Отмечу, что объем налогов, планируемых к уплате в рамках реализации проекта, составит более 90 млрд руб., а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877, - приводит сайт Минпромторга слова министра Дениса Мантурова.

Чиновник добавил, что проект Haval полностью соответствует целям и задачам, которые изложены в принятой стратегии российского автопрома, а также требованиям известного постановления Правительства №719.

Сам завод Haval под Тулой, напомним, был открыт 5 июня. Компания сообщала, что в этот проект было вложено 500 млн долларов, называя это крупнейшей инвестицией китайского бизнеса в России. В первый месяц работы с конвейера сошло более 800 автомобилей, сообщал зампредседателя областного правительства Григорий Лаврухин. Речь идет о кроссоверах F7.

Как пишет сайт "Китайские автомобили", в ближайшее время Haval готовится начать выпуск внедорожников H9 и купе-кроссоверов F7x.

Сейчас локализация производства составляет 30%. Но со временем она может вырасти до максимальных значений, поскольку вторая очередь строительства предполагает создание завода двигателей и коробок передач. Сейчас на предприятии уже делают некоторые детали интерьера и часть выхлопной системы.