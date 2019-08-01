Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada 11:49
В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми 08:37
Дизельный Kia Sportage останется в России 31.07.2019
Land Rover решил обновить старый Defender 31.07.2019
01.08.2019 10:49
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг РФ поставил китайский Haval в один ряд с Toyota и Volkswagen

Текст: Андрей Полухин
Китайский бренд Haval получит льготы для производства автомобилей в России, как это раньше произошло с Toyota, Volkswagen и ряд других крупных автокомпаний.

Это стало известно из сообщения Минпромторга РФ об итогах заседания Межведомственной комиссии по заключению Специальных инвестиционных контрактов (СПИК). В ходе этого мероприятия было принято "решение о возможности заключения СПИК" с подразделением "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", которое в июне открыло первую очередь завода Haval в Тульской области.

Фото: Пресс-служба Changan.
Еще один интеллектуальный кроссовер для России: дешевле миллиона рублей

По информации Минпромторга, компания инвестирует в создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, свыше 42 млрд рублей.

- Отмечу, что объем налогов, планируемых к уплате в рамках реализации проекта, составит более 90 млрд руб., а количество создаваемых рабочих мест достигнет 877, - приводит сайт Минпромторга слова министра Дениса Мантурова.

Чиновник добавил, что проект Haval полностью соответствует целям и задачам, которые изложены в принятой стратегии российского автопрома, а также требованиям известного постановления Правительства №719.

Фото: Пресс-служба Foton
Обновленный пикап Foton Tunland готов приехать в Россию

Сам завод Haval под Тулой, напомним, был открыт 5 июня. Компания сообщала, что в этот проект было вложено 500 млн долларов, называя это крупнейшей инвестицией китайского бизнеса в России. В первый месяц работы с конвейера сошло более 800 автомобилей, сообщал зампредседателя областного правительства Григорий Лаврухин. Речь идет о кроссоверах F7.

Как пишет сайт "Китайские автомобили", в ближайшее время Haval готовится начать выпуск внедорожников H9 и купе-кроссоверов F7x.

Сейчас локализация производства составляет 30%. Но со временем она может вырасти до максимальных значений, поскольку вторая очередь строительства предполагает создание завода двигателей и коробок передач. Сейчас на предприятии уже делают некоторые детали интерьера и часть выхлопной системы.