Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. По итогам голосования Крафт поддержали 56 сенаторов, против были 34.

Теперь указ о назначении Келли Крафт должен подписать президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Напомним, что американский лидер рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: посла США в Канаде Келли Крафт, свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что Трамп особенно серьезно рассматривал кандидатуру Крафт, которую в Белом доме высоко ценят.

С 2017 года пост постпреда США при ООН занимала Никки Хейли, известная своими антироссийскими взглядами. В октябре 2018 года она объявила об уходе, объяснив свое решение тем, что "берет паузу на некоторый срок". Позже Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Однако та отказалась от должности.