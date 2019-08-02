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Рубрика: В мире

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед издал ряд прогрессивных указов

Текст: Андрей Васильев
Власти Саудовской Аравия разрешили совершеннолетним женщинам путешествовать без разрешения и предоставили им больший контроль над семейными делами, сообщает Reuters.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ряд королевских указов, опубликованных в официальной газете в пятницу, предусматривает, что саудовский паспорт должен быть выдан любому гражданину, который подает на него заявку, а любому лицу старше 21 года отныне не требуется разрешение на одиночную поездку.

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Указы также впервые предоставляют женщинам право регистрировать рождение ребенка, вступать в брак или развод и получать официальные семейные документы, а также право на опеку над несовершеннолетними детьми.

Напомним, что в Саудовской Аравии, ультраконсервативной стране, которая исповедует законы жесткого ислама, многие вещи, которые считаются нормальными в западной повседневной жизни, являются вне закона. В последнее время фактический правитель Саудовской Аравии кронпринц Мухаммед бен Салман ослабил социальные ограничения, такие как снятие запрета на вождение автомобилей для женщин и открытие кинотеатров, в рамках программы по преобразованию консервативного мусульманского королевства и преобразованию экономики. Принц выступил против крайне консервативного религиозного истеблишмента, в том числе арестовав некоторых клириков.

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Муна Абу Сулайман, известная саудовская активистка и бывшая ведущая ток-шоу, назвала в Twitter реформы принца "новой эрой". "Мы поколение, растущее совершенно свободно и равное своим братьям", - сказала она, говоря о свободе путешествий. "Мухаммед бен Салман посвятил себя исправлению того, что сломали экстремисты... Речь идет о равных правах для всех", - написал пользователь по имени Ваэль.

Вместе с тем, женщинам по-прежнему необходимо получить разрешение от родственника мужского пола, чтобы жениться или жить самостоятельно.

Хэштег, призывающий к браку без согласия опекуна, в пятницу оказался самым популярным в соцсетях, наряду с хэштегом, выражающим благодарность наследному принцу, и другим, рекламирующим новые правила путешествия.

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Указы, опубликованные в пятницу, также охватывают правила занятости, которые расширяют возможности трудоустройства для женщин, составляющих большую часть безработных саудовцев. В них говорится о том, что все подданные королевства имеют право на труд и не должны сталкиваться с какой-либо дискриминацией по признаку пола, инвалидности или возраста.

Принц Мухаммед в 2016 году обнародовал амбициозный план по преобразованию экономики к 2030 году, который предусматривает увеличение участия женщин в рабочей силе до 30 процентов с 22 процентов.

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